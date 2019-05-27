Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler

Дизайн Autro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand основан на одноименной исторической модели, которая выпускалась в период с 1931 по 1934 год. У оригинальной машины шутинг-брейк позаимствовал очень длинный капот и восходящую от лобового стекла линию крыши, контрастирующую с нисходящей оконной. В остальном облик автомобиля достаточной сдержанный и минималистичный.
Bergmeister ADR 630 Shooting Grand построен вокруг алюминиевой пространственной рамы. Масса автомобиля — 1650 килограммов. Гибридная силовая установка концепта называется SERIPA — она состоит из шестицилиндрового двигателя и трех электромоторов, в сумме выдающих 1198 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С места до «сотни» шутинг-брейк разгоняется за 2,5 секунды — как Koenigsegg Agera RS.
В зависимости от дорожных условий силовая установка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand переключается между 30 ездовыми профилями, но подробностей о них пока не сообщаются. Батарея гибрида поддерживает 150-киловаттную зарядку и позволяет проезжать до 250 километров по циклу WLTP без запуска ДВС. Общий пробег — тысяча километров.
Другие подробности о шутинг-брейке создатели обещают раскрыть в ближайшее время. Вероятно, автомобиль выпустят ограниченным тиражом. Цена неизвестна, но она может быть очень высокой из-за коллекционного статуса машины.