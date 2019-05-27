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10:47

Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler

Шутинг-брейк Bergmeister ADR 630 Shooting Grand получил 1198-сильную гибридную установку

В рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте состоялась презентация первой модели возрожденной марки Austro Daimler — шутинг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand. Это подключаемый гибрид, который только на электротяге проезжает 250 километров и может разогнаться до «сотни» за 2,5 секунды.
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Дизайн Autro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand основан на одноименной исторической модели, которая выпускалась в период с 1931 по 1934 год. У оригинальной машины шутинг-брейк позаимствовал очень длинный капот и восходящую от лобового стекла линию крыши, контрастирующую с нисходящей оконной. В остальном облик автомобиля достаточной сдержанный и минималистичный.

На фотографии — создатель Bergmeister ADR 630 Shooting Grand и основатель фирмы Projekt Austro Daimler Роланд Шталь. К разработке дизайна шутинг-брейка привлекли стилиста ездящего на спирту Aiways RG Nathalie Лоренца Лёва и специалистов Ideenion Design, которые отвечали за внешность концептов Audi Q8, e-tron Quattro и прототипа Apollo Arrow.

Bergmeister ADR 630 Shooting Grand построен вокруг алюминиевой пространственной рамы. Масса автомобиля — 1650 килограммов. Гибридная силовая установка концепта называется SERIPA — она состоит из шестицилиндрового двигателя и трех электромоторов, в сумме выдающих 1198 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С места до «сотни» шутинг-брейк разгоняется за 2,5 секунды — как Koenigsegg Agera RS.

В зависимости от дорожных условий силовая установка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand переключается между 30 ездовыми профилями, но подробностей о них пока не сообщаются. Батарея гибрида поддерживает 150-киловаттную зарядку и позволяет проезжать до 250 километров по циклу WLTP без запуска ДВС. Общий пробег — тысяча километров.

Другие подробности о шутинг-брейке создатели обещают раскрыть в ближайшее время. Вероятно, автомобиль выпустят ограниченным тиражом. Цена неизвестна, но она может быть очень высокой из-за коллекционного статуса машины.

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