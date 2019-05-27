Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler

Дизайн Autro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand основан на одноименной исторической модели, которая выпускалась в период с 1931 по 1934 год. У оригинальной машины шутинг-брейк позаимствовал очень длинный капот и восходящую от лобового стекла линию крыши, контрастирующую с нисходящей оконной. В остальном облик автомобиля достаточной сдержанный и минималистичный.