В лесу нашли гастрольный фургон группы Aerosmith

Авторы телевизионного шоу American Pickers нашли в штате Массачусетс фургон International Harvester Metro 1964 года, на котором в начале карьеры гастролировала рок-группа Aerosmith. По словам владельца участка, где обнаружили машину, он купил землю уже с фургоном, и продавец, вероятно, был как-то связан с «Аэросмит».

Подлинность фургона подтвердил бывший участник Aerosmith Рэй Табано. По словам музыканта, с тех пор как группа его использовала, прошло около 40 лет. На машине они ездили из Бостона в Нью-Гэмпшир, где заработали 125 долларов. После заправки, оплаты проезда, еды и гостиницы у каждого участника группы осталось всего три доллара.

Ведущие шоу American Pickers Майк Вулф и Фрэнк Фриц выкупили машину за 25 тысяч долларов. Что с ней будут делать дальше, пока не сообщается. Вероятно, автомобиль восстановят до первоначального состояния и продадут на аукционе.

В октябре прошлого года аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу родстер BMW Z8, ранее принадлежавший главе компании Apple Стиву Джобсу. Джобс купил родстер по совету бывшего генерального директора Oracle Ларри Эллисона. По его мнению, автомобиль, как и продукция Apple, являлся символом современного инжиниринга и эргономики.