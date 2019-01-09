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15:07

Жесткая авария на африканском ралли-рейде: две машины столкнулись в финишном створе

Два багги столкнулись прямо на финише

Странная авария произошла на ралли-рейде Africa Eco Race: прямо на финише седьмого спецучастка столкнулись два багги, причем обе машины — из одной команды.

В рамках ралли-рейда участники обычно стартуют в разное время, и сами ищут контрольные точки, ориентируясь по не слишком подробной дорожной книге и компасу. Так что в непосредственной близости машины оказываются редко, а если авария и происходит, то обычно случается с одиночной машиной: например, столкновение с камнем или переворот автомобиля на крутой дюне либо на приземлении с трамплина.

Но на этот раз столкнулись двое участников гонки: россиянин Сергей Куприянов (черный автомобиль) и француз Доминик Лор (желтый автомобиль). Причем после шестого этапа гонки Лор лидировал с отрывом в 22 минуты от ближайшего соперника, Куприянов шел на восьмой позиции.

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Багги Сергея Куприянова после аварии

Оба гонщика выступали на одинаковых багги Optimus французской команды MD Rallye Sport Team — заднеприводных машинах с 400-сильными моторами Chevrolet V8 объемом 6,2 литра. Из-за аварии оба экипажа сошли, а лидерство в гонке перешло к Жан-Пьеру Струго — еще одному спортсмену из той же команды.

Africa Eco Race — это многодневный марафон по пустыням Северной Африки. Трасса гонки проложена по классическому маршруту «Дакара» — по территории Марокко, Мавритании и Сенегала. Торжественный старт гонки состоялся 30 декабря в Монако, 1 января участники ушли на «боевой» маршрут из приморского города Надор на севере Марокко, а 13 января караван должен финишировать в Дакаре.

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