Жесткая авария на африканском ралли-рейде: две машины столкнулись в финишном створе

Оба гонщика выступали на одинаковых багги Optimus французской команды MD Rallye Sport Team — заднеприводных машинах с 400-сильными моторами Chevrolet V8 объемом 6,2 литра. Из-за аварии оба экипажа сошли, а лидерство в гонке перешло к Жан-Пьеру Струго — еще одному спортсмену из той же команды.

Africa Eco Race — это многодневный марафон по пустыням Северной Африки. Трасса гонки проложена по классическому маршруту «Дакара» — по территории Марокко, Мавритании и Сенегала. Торжественный старт гонки состоялся 30 декабря в Монако, 1 января участники ушли на «боевой» маршрут из приморского города Надор на севере Марокко, а 13 января караван должен финишировать в Дакаре.