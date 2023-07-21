Преемник Bugatti Chiron будет гибридом c V8

Гиперкар Bugatti, который придет на смену Chiron, будет представлен в 2024 году. Старт производства намечен на 2026-й, но перед этим инженерам придется решить ряд компоновочных вопросов.

Причина — в глобальной смене концепции, то есть отказе от канонического двигателя W16 8.0 в пользу гибридной силовой установки на базе восьмицилиндрового агрегата, разработанной при поддержке Rimac. Впрочем, технических подробностей пока нет, однако кое-что известно о дизайне новинки.