Преемник Bugatti Chiron будет гибридом c V8

Преемник Bugatti Chiron будет гибридом c V8В разработке силовой установки гиперкара активное участие принимает Rimac
Компания Bugatti представит преемника гиперкара Chiron в 2024 году. Модель получит гибридную силовую установку на базе двигателя V8, но сохранит узнаваемый дизайн с C-образными вырезами на боковинах. Шестнадцатицилиндровых агрегатов в гамме Bugatti не останется. А с 2030 года марка перейдет на полностью электрические системы.
Гиперкар Bugatti, который придет на смену Chiron, будет представлен в 2024 году. Старт производства намечен на 2026-й, но перед этим инженерам придется решить ряд компоновочных вопросов.
Причина — в глобальной смене концепции, то есть отказе от канонического двигателя W16 8.0 в пользу гибридной силовой установки на базе восьмицилиндрового агрегата, разработанной при поддержке Rimac. Впрочем, технических подробностей пока нет, однако кое-что известно о дизайне новинки.
Во-первых, разработка внешности уже завершена, что означает готовность фирмы к постройке первого прототипа. Во-вторых, гиперкар получит традиционные для марки элементы вроде подковообразной решетки радиатора и C-образных вырезов на боковинах. Наконец, в-третьих, изменений во внутреннем убранстве будет не так много, как хотелось бы. Тем не менее машина вполне может получить современную медиасистему с большим экраном.
Точка в истории шестнадцатицилиндровых гиперкаров Bugatti была поставлена в начале этого года, когда на аукционе Sotheby’s продали единственный существующий экземпляр Chiron Profilée. Еще раньше французская марка объявила, что все производственные слоты «Широна», W16 Mistral и трекового Bolide выбраны, а значит, их больше не получится заказать вне зависимости от толщины кошелька. Теперь своим клиентам Bugatti предложит только гибриды, а с 2030 года — электрокары.