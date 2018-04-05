Прекратилось производство модели Agera RS

Пульс

Koenigsegg завершил выпуск гиперкара-рекордсмена

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5 апреля 2018

Компания Koenigsegg завершила производства RS-модификации гиперкара Agera. Эта версия модели является обладателем пяти рекордов: максимальной скорости для серийного автомобиля, самой быстрой машиной в разгоне с места до 400 километров в час с последующей остановкой, самая быстрая машина на километре и миле дороге общего пользования и самая быстрая машина, ездившая по обычным дорогам.

Всего компания Koenigsegg выпустила 25 экземпляров Agera RS. Последней машиной стал экземпляр, сделанный взамен поврежденного Agera RS Gryphon. Его полностью собрали несколько дней назад.

Полностью линейка Agera будет закончена, когда завершится производство двух автомобилей прощальной серии Final Edition. После этого производственные мощности Koenigsegg сосредоточат на выпуске супергибрида Regera.

Купе Koenigsegg Agera RS оснащается пятилитровым твин-турбо мотором V8, отдача которого на стандартной версии составляет 1176 лошадиных сил и 1280 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом увеличения отдачи показатели увеличиваются до 1360 сил и 1371 Нм.

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