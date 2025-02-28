Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге: год работы в цифрах

Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге: год работы в цифрахРовно год назад, в феврале 2024 года, предприятие вернулось к выпуску машин после нескольких лет простоя
За год с момента перезапуска завод выпустил 26 тысяч автомобилей, 22 тысячи из которых за неполный 2024 год, а остальные четыре тысячи за два пошедших месяца 2025-го. Solaris HS, он же Hyundai Solaris в прошлом, вошел в тройку лидеров в сегменте седанов российского авторынка по итогам прошлого года, а Solaris KRS (Kia Rio) был признан «Автомобилем года в России».
В «АГР» заявили, что завод полностью отказался от технической поддержки зарубежных партнеров, оптимизировал внутренние логистические процессы и повысил автономность производства. Сейчас в производственном процессе задействованы 245 роботов. Вместе с тем было возобновлено сотрудничество с российскими поставщиками и привлечены новые партнеры, обеспечивающие бесперебойную работу предприятия.
Одной из основных целей «АГР» остается углубление локализации. За прошедший год на «Автомобильном заводе АГР» были запущены новые бизнес- и производственные процессы, позволившие повысить эффективность и вывести предприятие на новый уровень автономности.
Что же касается продаж автомобилей марки Solaris, то они стартовали в марте минувшего года. За 10 месяцев 2024-го было продано 19 243 машины, 23 процента из которых приобрели корпоративные клиенты.