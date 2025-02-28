Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге: год работы в цифрах

Ровно год назад, в феврале 2024 года, предприятие вернулось к выпуску машин после нескольких лет простоя

Как выпускают автомобили Solaris на экс-заводе в Hyundai в Петербурге. С перезапуска производства бывшего предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», работающего под вывеской AGR, прошел ровно год. Завод возобновил выпуск автомобилей после нескольких лет простоя: с конвейера начали сходить четыре модели под брендом Solaris. Это Solaris HS и HC — они же переименованные Hyundai Solaris и Creta соответственно, а также Solaris KRS и KRX (Kia Rio и Rio X). Теперь же AGR подводит промежуточные итоги.