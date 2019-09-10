Audi построила внедорожник с дронами вместо фар

Габариты Audi AI:TRAIL quattro таковы: длина – 4150 миллиметров, ширина – 2150 миллиметров, а высота – 1670 миллиметров. Он короче, но шире и выше кроссовера Q2. Дорожный просвет шоу-кара составляет 340 миллиметров, и достигнуто это в том числе за счет установки 22-дюймовых колес с покрышками шириной 850 миллиметров. С таким клиренсом однообъемник может форсировать броды глубиной до полуметра.
В конструкции Audi AI:TRAIL quattro используется сталь, алюминий и углеволокно. Масса электрокара — 1750 килограммов. Силовая установка состоит из четырех электромоторов, каждый из них соединен с отдельным колесом, и тяговой литий-ионной батареи. Суммарная отдача — 320 киловатт (435 лошадиных сил) и 1000 Нм крутящего момента. Запас хода без подзарядки — 400-500 километров на обычных дорогах и около 250 на бездорожье. Максимальная скорость — 130 километров в час.
Среди других особенностей — панорамное остекление как у вертолета, полностью стеклянная крыша, интегрированный в бампер отсек для грязных вещей, покрышки с автоматическим контролем давления, обивка салона из утилизированного сырья, светодиодные фары и фонари, выступающие в роли и внешнего, и внутреннего освещения.
Функцию дальнего и ближнего света в шоу-каре выполняет пять дронов, оборудованных матричными светодиодами. Они подсвечивают дорогу впереди или вокруг автомобиля, а заряжаются от беспроводной станции на крыше. Еще один источник света называется Audi Light Companion — это большой фонарь, который может быть и фоновой подсветкой салона, и освещением походного лагеря и проектором подсказок навигационной системы.
Кроме того, концепт оборудован комплексом Audi AI, который объединяет различные системы, работающие под управлением искусственного интеллекта. Каждая из систем — самообучается и постоянно взаимодействуют с окружающей средой и пассажирами.
Ассистирующая электроника AI:TRAIL quattro обеспечивает четвертый уровень автономности, а также помогает водителю на бездорожье. При этом возможности системы ограничены либо определенной территорией, либо геометрической проходимостью внедорожника.