Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:23

Audi построила внедорожник с дронами вместо фар

Концепт AI:TRAIL quattro демонстрирует видение будущего электромобилей для путешествий

На Франкфуртском автосалоне компания Audi показала внедорожный концепт AI:TRAIL quattro. Шоу-кар не намекает на появление серийной модели, а демонстрирует дизайнерское видение электромобилей для экстремальных путешествий.

Габариты Audi AI:TRAIL quattro таковы: длина 4150 миллиметров, ширина 2150 миллиметров, а высота 1670 миллиметров. Он короче, но шире и выше кроссовера Q2. Дорожный просвет шоу-кара составляет 340 миллиметров, и достигнуто это в том числе за счет установки 22-дюймовых колес с покрышками шириной 850 миллиметров. С таким клиренсом однообъемник может форсировать броды глубиной до полуметра.

>
Reload
1 / 10

В конструкции Audi AI:TRAIL quattro используется сталь, алюминий и углеволокно. Масса электрокара — 1750 килограммов. Силовая установка состоит из четырех электромоторов, каждый из них соединен с отдельным колесом, и тяговой литий-ионной батареи. Суммарная отдача — 320 киловатт (435 лошадиных сил) и 1000 Нм крутящего момента. Запас хода без подзарядки — 400-500 километров на обычных дорогах и около 250 на бездорожье. Максимальная скорость — 130 километров в час.

>
Reload
1 / 8

Среди других особенностей — панорамное остекление как у вертолета, полностью стеклянная крыша, интегрированный в бампер отсек для грязных вещей, покрышки с автоматическим контролем давления, обивка салона из утилизированного сырья, светодиодные фары и фонари, выступающие в роли и внешнего, и внутреннего освещения.

Функцию дальнего и ближнего света в шоу-каре выполняет пять дронов, оборудованных матричными светодиодами. Они подсвечивают дорогу впереди или вокруг автомобиля, а заряжаются от беспроводной станции на крыше. Еще один источник света называется Audi Light Companion — это большой фонарь, который может быть и фоновой подсветкой салона, и освещением походного лагеря и проектором подсказок навигационной системы.

Кроме того, концепт оборудован комплексом Audi AI, который объединяет различные системы, работающие под управлением искусственного интеллекта. Каждая из систем — самообучается и постоянно взаимодействуют с окружающей средой и пассажирами.

Ассистирующая электроника AI:TRAIL quattro обеспечивает четвертый уровень автономности, а также помогает водителю на бездорожье. При этом возможности системы ограничены либо определенной территорией, либо геометрической проходимостью внедорожника.