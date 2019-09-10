Audi построила внедорожник с дронами вместо фар

Среди других особенностей — панорамное остекление как у вертолета, полностью стеклянная крыша, интегрированный в бампер отсек для грязных вещей, покрышки с автоматическим контролем давления, обивка салона из утилизированного сырья, светодиодные фары и фонари, выступающие в роли и внешнего, и внутреннего освещения.

Функцию дальнего и ближнего света в шоу-каре выполняет пять дронов, оборудованных матричными светодиодами. Они подсвечивают дорогу впереди или вокруг автомобиля, а заряжаются от беспроводной станции на крыше. Еще один источник света называется Audi Light Companion — это большой фонарь, который может быть и фоновой подсветкой салона, и освещением походного лагеря и проектором подсказок навигационной системы.