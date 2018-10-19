Видео: последствия позднего срабатывания подушек безопасности

Позднее срабатывание эйрбегов может стать причиной серьезных травм вплоть до летального исхода. Причем огромное значение имеет задержка даже на несколько сотых секунды. В 2012 году американская организация NHTSA провела отдельные испытания неоригинальных подушек, в ходе которых выяснилось, что контрафактные эйрбеги часто раскрываются не полностью, а то и вовсе взрываются.
Видео: Todd Tracy Law Firm
Важность быстрого и своевременного срабатывания подушки безопасности также показала Honda. Для этого компания сбрасывала на эйрбег арбуз, который оставался целым в случае своевременного раскрытия и полностью разбивался при задержке в семь сотых секунды.