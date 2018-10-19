Видео: последствия позднего срабатывания подушек безопасности

Позднее срабатывание эйрбегов может стать причиной серьезных травм вплоть до летального исхода. Причем огромное значение имеет задержка даже на несколько сотых секунды. В 2012 году американская организация NHTSA провела отдельные испытания неоригинальных подушек, в ходе которых выяснилось, что контрафактные эйрбеги часто раскрываются не полностью, а то и вовсе взрываются.