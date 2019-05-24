Airbus показал интерьер летающего такси

Интерьер Vahana Alpha Two выполнен в минималистичном стиле. Так как это беспилотник, то никаких органов управления не предусмотрено. Под фонарем есть только одно посадочное место и дисплей, на который может выводиться информация о полете, а также развлекательный или обучающий контент.