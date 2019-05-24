Airbus показал интерьер летающего такси

Ширина аэротакси Vahana составляет 6,2 метра, длина — 5,7 метра, а высота — 2,8 метра. Максимальная взлётная масса — 745 килограммов. Летательный аппарат может перевозить либо одного пассажира, либо груз. Vahana выполнен по принципу конвертоплана и оснащен четырьмя электромоторами с воздушными винтами. Предполагается, что дальность полета аэротакси составит 60-100 километров, при максимальной высоте в 1500 метров.
Интерьер Vahana Alpha Two выполнен в минималистичном стиле. Так как это беспилотник, то никаких органов управления не предусмотрено. Под фонарем есть только одно посадочное место и дисплей, на который может выводиться информация о полете, а также развлекательный или обучающий контент.
Сейчас тесты беспилотников компания проводит на аэродроме Pendleton UAS Range. Совершено уже около 60 полетов суммарной протяженностью более пяти часов. 3 мая Vahana совершил первый горизонтальный полет и достиг скорости 170 километров в час.