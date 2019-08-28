Истребители сели на недостроенное шоссе в России

О подробностях учений генерал Булгаков рассказал в интервью телеканалу «Звезда». Заместитель министра обороны пояснил, что отработка посадки авиации на автомобильную дорогу «Европа — Западный Китай» происходит, поскольку по легенде аэродромы вылета истребителей пришли в негодность.

Взамен утраченных взлетно-посадочных полос на одном из участков магистрали в Республике Татарстан развернули полевой аэродром. На нем военнослужащие впервые испытали автоматизированную систему централизованной заправки самолётов в полевых условиях — новейшая установка способна полностью заправить шесть боевых машин менее чем за десять минут.