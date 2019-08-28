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18:45

Истребители сели на недостроенное шоссе в России

На трассу приземлились 12 истребителей Су-34 и 2 транспортника Ан-26

© Wiki
Самолеты министерства обороны России отработали посадку и взлет на строящейся магистрали в Республике Татарстан. Экстремальное приземление 12 истребителей Су-34 и двух транспортных самолетов Ан-26 прошло в рамках учений в Центральном военном округе.

Масштабные учения материально-техническому обеспечению вооруженных сил РФ проходят с 27 по 30 августа в Центральном военном округе под командованием заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова.

Минобороны России

О подробностях учений генерал Булгаков рассказал в интервью телеканалу «Звезда». Заместитель министра обороны пояснил, что отработка посадки авиации на автомобильную дорогу «Европа — Западный Китай» происходит, поскольку по легенде аэродромы вылета истребителей пришли в негодность.

Взамен утраченных взлетно-посадочных полос на одном из участков магистрали в Республике Татарстан развернули полевой аэродром. На нем военнослужащие впервые испытали автоматизированную систему централизованной заправки самолётов в полевых условиях — новейшая установка способна полностью заправить шесть боевых машин менее чем за десять минут.

Всего в рамках учений задействовано более 30 тысяч военнослужащих, свыше семи тысяч единиц военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. В мероприятии принимают участие подразделения Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, силы Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов.

Источник: Телеканал «Звезда»