Китайцам разрешили продавать электрический кроссовер в Европе

Электромобиль Aiways U5, прототипы которого проехали в августе 14 тысяч километров из китайского Сианя во Франкфурт, планируют продавать в Европе. Ожидается, что базовая цена вседорожника из Поднебесной не превысит 25 тысяч евро, так что электрокар Aiways станет одним из самых дешёвых предложений на рынке.