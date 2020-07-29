29 июля, 12:44

В России хотят массово внедрить алкозамки на автомобили

Устройство блокирует зажигание при выявлении паров алкоголя в выдыхаемом воздухе

Лиза Будрина
Минпромторг РФ планирует до 1 октября 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков, а до конца года будет проработан вопрос о «стимулировании» автопроизводителей устанавливать приборы на автомобили, сходящие с конвейера, сообщает «Коммерсантъ». Нововведение может обернуться подорожанием новых машин.

Алкозамок это шведская разработка конца прошлого века. Он представляет собой прибор, который не допускает запуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки состояния водителя через алкотестер. В случае, если концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, автомобиль не поедет. Цены на устройство варьируются от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.

У инициативы Минпромторга есть несколько существенных проблем. Во-первых, появление алкозамка на новом автомобиле отразится на его стоимости, так как цену устройства и его установки компаниям придётся «зашить» в ценник машины. Во-вторых, нередки случаи ошибочного срабатывания системы блокировки. Также необходимо исключить ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель во время движения.

В министерстве предлагают ввести стандарты и требования к испытаниям алкозамков, а также проработать чёткие правила их установки. В перспективе приборам могут присвоить статус «средств измерений» по аналогии с алкометрами и комплексами фотовидеофиксации.

Вопрос о внедрении алкозамков в России обсуждается не первый год. В частности, выдвигались два предложения: оснащать устройством автомобили только тех водителей, которые садились за руль в состоянии опьянения, либо же все машины.

Массовое внедрение алкозамков начнётся и в Европе: с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими устройствами. В некоторых странах алкозамки уже устанавливаются. Например, в Литве с 2020 года можно сократить срок лишения прав, согласившись на установку устройства. А в Австралии водитель, пойманный за пьяное вождение, обязан оснастить машину прибором за собственный счёт.

Источник: Коммерсантъ