В России хотят массово внедрить алкозамки на автомобили

Алкозамок – это шведская разработка конца прошлого века. Он представляет собой прибор, который не допускает запуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки состояния водителя через алкотестер. В случае, если концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, автомобиль не поедет. Цены на устройство варьируются от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.
У инициативы Минпромторга есть несколько существенных проблем. Во-первых, появление алкозамка на новом автомобиле отразится на его стоимости, так как цену устройства и его установки компаниям придётся «зашить» в ценник машины. Во-вторых, нередки случаи ошибочного срабатывания системы блокировки. Также необходимо исключить ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель во время движения.
В министерстве предлагают ввести стандарты и требования к испытаниям алкозамков, а также проработать чёткие правила их установки. В перспективе приборам могут присвоить статус «средств измерений» по аналогии с алкометрами и комплексами фотовидеофиксации.
Вопрос о внедрении алкозамков в России обсуждается не первый год. В частности, выдвигались два предложения: оснащать устройством автомобили только тех водителей, которые садились за руль в состоянии опьянения, либо же все машины.
Массовое внедрение алкозамков начнётся и в Европе: с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими устройствами. В некоторых странах алкозамки уже устанавливаются. Например, в Литве с 2020 года можно сократить срок лишения прав, согласившись на установку устройства. А в Австралии водитель, пойманный за пьяное вождение, обязан оснастить машину прибором за собственный счёт.