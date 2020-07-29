В России хотят массово внедрить алкозамки на автомобили

Алкозамок – это шведская разработка конца прошлого века. Он представляет собой прибор, который не допускает запуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки состояния водителя через алкотестер. В случае, если концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, автомобиль не поедет. Цены на устройство варьируются от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.

У инициативы Минпромторга есть несколько существенных проблем. Во-первых, появление алкозамка на новом автомобиле отразится на его стоимости, так как цену устройства и его установки компаниям придётся «зашить» в ценник машины. Во-вторых, нередки случаи ошибочного срабатывания системы блокировки. Также необходимо исключить ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель во время движения.

В министерстве предлагают ввести стандарты и требования к испытаниям алкозамков, а также проработать чёткие правила их установки. В перспективе приборам могут присвоить статус «средств измерений» по аналогии с алкометрами и комплексами фотовидеофиксации.

Вопрос о внедрении алкозамков в России обсуждается не первый год. В частности, выдвигались два предложения: оснащать устройством автомобили только тех водителей, которые садились за руль в состоянии опьянения, либо же все машины.