Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке

Кастомная «Джулия» выкрашена в голубоватый оттенок, повторяющий цвет минерала лазурит. Салон тоже выдержан в синеватых тонах, а для его отделки используется кожа итальянской мебельной фирмы Poltrona Frau и алькантара. Но главный элемент — это «фреска» на потолке, основанная на работе Таддео и Федерико Цуккаро «Зодиак», которую можно увидеть в замке Кастелло Орсини-Одескальки недалеко от Рима.
Alfa Romeo Giulia Veloce Grand Tour станет часть премиального каталога итальянского отделения Hertz под названием Selezione Italia — туда уже входят три электрических Fiat 500 Jollys, тоже построенных Garage Italia. Автомобиль можно будет арендовать в главных офисах компании, которые расположены во Флоренции, Милане, Риме и Венеции.
В движение Alfa Romeo Giulia Veloce приводит либо двухлитровая «турбочетверка» мощностью 280 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, либо дизельный двигатель 2.2, выдающий 210 сил и 470 Нм момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат», привод — полный. Вариант седана с бензиновым мотором разгоняется до 100 километров в час за 5,2 секунды, с дизелем — за 6,8 секунды.