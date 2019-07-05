Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке

Кастомная «Джулия» выкрашена в голубоватый оттенок, повторяющий цвет минерала лазурит. Салон тоже выдержан в синеватых тонах, а для его отделки используется кожа итальянской мебельной фирмы Poltrona Frau и алькантара. Но главный элемент — это «фреска» на потолке, основанная на работе Таддео и Федерико Цуккаро «Зодиак», которую можно увидеть в замке Кастелло Орсини-Одескальки недалеко от Рима.