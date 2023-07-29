Alfa Romeo превратили в холст для японской гравюры

Мастера перенесли работу Кацусики Хокусая на спорткар

Тюнинг-ателье превратило Alfa Romeo 4C в холст для культовой японской картины. Компания Garage Italia Customs, которая принадлежит эпатажному Лапо Элканну — младшему внуку в прошлом главного акционера «Фиата» Джанни Аньелли — и специализируется на создании уникальных автомобилей, представила одну из самых необычных своих работ. Специалисты компании взяли снятый уже с производства итальянский спорткар Alfa Romeo 4C и превратили его в холст для культовой гравюры «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая.