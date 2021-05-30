Alfa Romeo может вернуть на рынок модели GTV и Duetto

Среди основных задач Alfa Romeo на сегодняшний день - электрификация модельного ряда и расширение линейки кроссоверов, которые в настоящее время представлены лишь моделью Stelvio. В скором времени компанию ему составят две новинки - Tonale и Brennero. О планах на возвращение в модельный ряд спортивного купе GTV стало известно ещё в 2018 году, однако вскоре после презентации проект заморозили по финансовым причинам. Вероятно, теперь его перезапустят – уже под крылом альянса Stellantis, который намерен инвестировать во все 14 своих брендов как минимум в течение десяти лет, чтобы добиться успеха.