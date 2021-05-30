Alfa Romeo может вернуть на рынок модели GTV и Duetto

Как сообщает издание Motoring, на мероприятии, посвящённом старту продаж в Италии спортивных седанов Giulia GTA и GTAm, новый руководитель Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато признался, что он весьма заинтересован в возрождении таких культовых имён, как GTV и Duetto. Правда, при этом он попросил не считать своё заявление анонсом будущих моделей и оговорился, что перед тем, как строить подобные планы, ему необходимо довести компанию до определённого уровня экономических показателей и тем самым обеспечить марке стабильное будущее, в котором станет возможным выпуск имиджевых моделей. До тех пор придётся заниматься более прибыльными направлениями.
Среди основных задач Alfa Romeo на сегодняшний день - электрификация модельного ряда и расширение линейки кроссоверов, которые в настоящее время представлены лишь моделью Stelvio. В скором времени компанию ему составят две новинки - Tonale и Brennero. О планах на возвращение в модельный ряд спортивного купе GTV стало известно ещё в 2018 году, однако вскоре после презентации проект заморозили по финансовым причинам. Вероятно, теперь его перезапустят – уже под крылом альянса Stellantis, который намерен инвестировать во все 14 своих брендов как минимум в течение десяти лет, чтобы добиться успеха.