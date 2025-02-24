Посмотрите на винтажный кемпер Alfa Romeo, который выставлен на аукцион

Продается Alfa Romeo T10 Autotutto середины прошлого века

Винтажный кемпер Alfa Romeo пустят с молотка: он стоит дешевле Granta. Изначально это был фургон, который эксплуатировался на Сицилии, а затем в Модене. Позже его превратили в кемпер: появилась надстройка сверху, а запасное колесо установили на крыше над водителем — как будто Autotutto носит своеобразный берет. До конца торгов на Bring a Trailer осталось три дня, актуальная ставка прямо сейчас — 7,5 тысячи евро (почти 700 тысяч рублей по курсу сегодняшнего дня).