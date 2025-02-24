Посмотрите на винтажный кемпер Alfa Romeo, который выставлен на аукцион

Посмотрите на винтажный кемпер Alfa Romeo, который выставлен на аукционПродается Alfa Romeo T10 Autotutto середины прошлого века
Alfa Romeo T10 Autotutto дебютировал на автосалоне в Турине в 1954 году. Позже в гамме появились разные версии, в том числе минивэн, фургон, мини-автобус, школьный автобус, машина скорой помощи и грузовичок с двойной кабиной. Autotutto, выставленный на продажу, оснащен 1,1-литровым дизельным мотором мощностью 31 лошадиная сила и четырехступенчатой «механикой», а его максимальная скорость составляет скромные 75 километров в час. Автомобиль отреставрировали, кузов выкрасили в оттенки зеленого, на окнах появились шторки. Диски у кемпера 16-дюймовые.
Кемпер оборудовали всем необходимым для путешествия: газовой плитой, раковиной, спальным местом и столиком для пикника. Пробег у этого Autotutto составляет 40 тысяч километров. Территориально он находится в немецком Геттингене.
В своей новейшей истории Alfa Romeo уже не выпускает минивэны — актуальную модельную линейку составляют кроссоверы Junior, Tonale и Stelvio, а также седан Giulia. На 2025 год запланирован дебют Stelvio нового поколения, в 2026-м покажут следующую генерацию Giulia (вероятно, это обед будет не седан, а кроссовер), а с 2027 года все модели итальянской марки будут иметь электрифицированную версию.