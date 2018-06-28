Двухдверку сняли с конвейера из-за низкого спроса

Пульс

Компания Alfa Romeo отказалась от купе 4C

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28 июня 2018

Компания Alfa Romeo снимет с конвейера купе 4C, но продолжит выпускать открытую модификацию модели. Об этом сообщает издание MotorAuthority со ссылкой на менеджера по продукту Дэнни Притта.

[Восемь красивых, но не очень быстрых купе](https://motor.ru/selector/krasfantiki.htm)

Восемь красивых, но не очень быстрых купе

По данным сайта Carsalesbase, спрос на двухдверный спорткар «Альфы» падает каждый год. Так, если в США в 2015 году реализовали 663 экземпляра модели, то в 2016-м и 2017-м продажи упали до 492 и 406 машин соответственно.

В Европе в те же годы продали 1047, 1179 и 871 экземпляр купе Alfa Romeo 4С соответственно.

Несмотря на то, что открытый вариант модели все же останется на рынке, стоимость модели увеличится – с 65 000 до 66 900 долларов.

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Купе Alfa Romeo 4С дебютировало в 2013 году. Модель оснащается 240-сильной турбированной «четверкой» объемом 1,75 литра и шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Также для модели предлагается спорт-пакет, в состав которого входит трековая подвеска, большие колеса и более цепкие шины.

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Теги:
Alfa Romeo4CСуперкары
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