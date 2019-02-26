Спецверсии Alfa Romeo Giulia и Stelvio QV посвятили возвращению марки в Формулу 1

В оснащение линейки QV Alfa Romeo Racing войдут кресла Sparco с красной прострочкой и каркасом из углепластика, рычаг АКП Mopar со вставками из карбона и руль с отделкой кожей и алькантарой. Седану Giulia QV Alfa Romeo Racing досталась композитная крыша, полированные 19-дюймовые диски (20-ки для Stelvio QV) и карбон-карамические тормоза с красными суппортами. Кроме того, автомобилям спецсерии положен титановый выхлоп Akrapovič, тембр которого настроен инженерами Alfa Romeo.
Впрочем, этим перечень оборудования не ограничивается. Стандартным для особых «Альф» стал адаптивный круиз-контроль, аудиосистема Harman Kardon, мультимедийная система Alfa Connect 3D Nav с 8,8-дюймовым дисплеем и поддержкой смартфонов на iOS и Android. Также в перечне значатся адаптивная подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, система контроля вектора тяги и селектор режимов движения с «гоночным» профилем работы управляющей электроники.
Alfa Romeo Stelvio и Giulia Quadrifoglio оснащаются 2,9-литровым битурбомотором V6, отдача которого составляет 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Первой «сотни» кроссовер достигает через 3,8 секунды, седан — через 3,9 секунды.
Помимо линейки Alfa Romeo Racing, в Женеве покажут Stelvio Ti и Giulia Veloce Ti. Обе модификации оснащены двухлитровой «турбочетверкой» (280 сил и 400 Нм момента), восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом Q4. Отличие от обычных машин — в оснащении и декоре.