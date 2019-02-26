Спецверсии Alfa Romeo Giulia и Stelvio QV посвятили возвращению марки в Формулу 1

В оснащение линейки QV Alfa Romeo Racing войдут кресла Sparco с красной прострочкой и каркасом из углепластика, рычаг АКП Mopar со вставками из карбона и руль с отделкой кожей и алькантарой. Седану Giulia QV Alfa Romeo Racing досталась композитная крыша, полированные 19-дюймовые диски (20-ки для Stelvio QV) и карбон-карамические тормоза с красными суппортами. Кроме того, автомобилям спецсерии положен титановый выхлоп Akrapovič, тембр которого настроен инженерами Alfa Romeo.