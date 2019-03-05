У Alfa Romeo появился маленький кроссовер

Аналогичным образом оформлена и задняя оптика. Ручки задних дверей замаскированы в стойках, причем сами двери — безрамочные. Впрочем, пока неясно, сохранится ли это решение на серийных машинах. Заднее стекло наклонено под большим углом, но причислять машину к модным «купе-кроссоверам» все-таки не стоит.