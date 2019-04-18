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13:49

Alibaba научит автомобили заказывать еду

Такая возможность появится у платежного сервиса AliPay

Китайская торговая платформа Alibaba ведет работу над приложениями для заказа еды и бронирования столиков в ресторанах прямо из автомобиля. Они станут частью платежного сервиса AliPay, интегрированного в фирменную операционную систему AliOS, предназначенную для мультимедийных комплексов.
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Как сообщает издание TechCrunch, управлять такими приложениями можно будет с помощью сенсорного экрана, жестов или голоса. При этом Alibaba приглашает к созданию сервисов и сторонних разработчиков. Это позволит компании выстроить экосистему, аналогичную Apple AppStore, со своими специфическими критериями безопасности и контроля качества.

В 2017 году Alibaba провела ребрендинг операционной системы AliOS с акцентом на ее использование в автомобилях и интернете вещей. Интеграцией решений на базе AliOS занимается Banma Network — совместное предприятие Alibaba, SAIC Motor и Dongfeng Peugeot Citroen.

У General Motors есть схожая платформа онлайн-торговли Marketplace, через которую можно оплачивать товары и услуги сторонних компаний. Помимо оплаты заправки и доступа к бронированию столиков в ресторанах, сервис GM позволяет заказывать продукты или платить за химчистку.

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