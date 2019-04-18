Alibaba научит автомобили заказывать еду

Как сообщает издание TechCrunch, управлять такими приложениями можно будет с помощью сенсорного экрана, жестов или голоса. При этом Alibaba приглашает к созданию сервисов и сторонних разработчиков. Это позволит компании выстроить экосистему, аналогичную Apple AppStore, со своими специфическими критериями безопасности и контроля качества.

В 2017 году Alibaba провела ребрендинг операционной системы AliOS с акцентом на ее использование в автомобилях и интернете вещей. Интеграцией решений на базе AliOS занимается Banma Network — совместное предприятие Alibaba, SAIC Motor и Dongfeng Peugeot Citroen.