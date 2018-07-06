Гиперкар Arcanum из Болгарии: 24 электромотора и 5521 лошадиная сила

Компания Alieno, штаб-квартира которой расположена в Болгарии, представила «гиперкар будущего» под названием Arcanum (от лат. «тайна»). В топовой модификации карбоновое купе будет оснащаться электрической силовой установкой мощностью 5521 лошадиную силу и 8880 Нм крутящего момента. Максимальная скорость такой машины составит 488 километров в час.

Шасси гиперкара, монокок, передний и задний подрамник выполнены армированного углеволокном материала, изготовленного по технологии «препрег». Нижняя часть «тележки» усилена кевларом. Зоны деформации и структурные усиления расположены по всему периметру монокока. Кузовные панели Arcanum также сделаны из карбона.

Длина гиперкар составляет 5240 миллимтеров, ширина — 2180, колесная база насчитывает 3100 миллимтеров. Масса двухдверки — минимум 1620 килограммов.

Силовая установка электрического гиперкара может состоять из 12 или 24 электромоторов — от трех до шести на колесо. При этом каждый из них контролируется электроникой индивидуально. Установку можно переключать между тремя режимами — Street, Track и Race, меняя распределение мощности между передней и задней осью. Привод у гиперкара полный, с системой контроля вектора тяги и динамическим распределением момента между каждым из колес.

Мощность силовой установки зависит от версии и составляет 2646 (4440 Нм), 3530 ( 5920 Нм), 4411 (7400 Нм) или 5521 лошадиная сила (8880 Нм момента).

Питаются электромоторы от графеновых литий-полимерных ячеек и суперконденсаторов (последние копят энергию при торможениях и используются для кратковременного увеличения мощности при резком разгоне). Емкость 800-вольтового блока батарей составляет 60 (гоночный), 120 (трековый) или 180 киловатт-часов (дорожный вариант). Максимальный запас хода Alieno Arcanum — 1020 километров. Благодаря высокой плотности хранения заряда гиперкар способен в гоночном режиме проехать на одной зарядке от одного до трех кругов по Нюрбургрингу.

Зарядка батареи от 350-киловаттной станции займет всего 30 минут. Используя специальную заряднуя станцию Alieno (до 2700 киловатт) — четыре минуты.

Блок батарей Arcanum состоит из взаимозаменяемых модулей, параметры работы которых настраиваются автоматически в зависимости от количества и состояния ячеек. При этом если количество установленных модулей отличается от базовых вариантов, то гиперкар «подскажет», как правильно их разместить, чтобы добиться идеального распределения массы и низкого центра тяжести.

Arcanum оснащен «роботизированной» подвеской с двойными поперечными рычагами, толкающими штангами и регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости. Амортизаторы — электронноуправлемые, с регулировкой демпфирования и высоты. Опционально для гиперкара доступны пневмодомкраты, как у ле-мановских прототипов.

Дорожный просвет ARCANUM можно регулировать в диапазоне от 60 до 160 миллиметров.

Тормозная система гиперкара состоит из трех отдельных подсистем: гидравлической, электромагнитной и воздушной, использующей активную аэродинамику машины. За доплату двухдверку можно оснастить парашютом от драгстера.

В список оснащения Arcanum входит карбоновый руль, гоночные кресла с каркасом из углепластика, система самодиагностики электронных систем, боковые зеркала с пятью камерами, распознающими лица и сетчатку глаза, а также комплекс активных систем помощи водителю, который получает данные от 17 камер, лидара, восьми радаров, GPS-приемника и IMU-сенсора.

Компания уже начала принимать заказы на «гиперкар будущего». Цена базовой модели составляет 750 тысяч евро. Топовый вариант обойдется в 1,5 миллиона евро. Постройка каждой машины занимает от 18 до 30 месяцев.