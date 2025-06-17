Представлен Audi Q3 нового поколения: главные изменения

Представлен Audi Q3 нового поколения: главные измененияЭто третья по счету генерация компактного кроссовера немецкой марки
Модель осталась при прежней, хоть и модернизированной платформе MQB, зато преобразилась снаружи и внутри. Линии кузова стали плавнее, а сам он приобрел некую округлость и стал выглядеть приземистее и солиднее. Оптика расположена в два яруса: рисунок верхних секций со светодиодами настраиваемый, а нижние блоки фар проецируют на дорогу световые предупреждения. На выбор предложены колесные диски размерностью от 17 до 20 дюймов.
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В салоне появились новые материалы отделки из вторсырья — переработанного полиэстера и нейлона. На передней панели установлены два экрана в едином корпусе — цифровая «приборка» диагональю 11,9 дюйма и 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы, в который «зашили» управление климатической установкой, избавившись от отдельного блока. Кнопки исчезли и с руля, их заменили на сенсоры. Селектор коробки передач перенесли с центрального тоннеля на рулевую колонку.
Наконец, Q3 первым среди моделей Audi получил новый сдвоенный рычажок слева от руля, который отвечает за управление светом и дворниками: на нем есть как физические кнопки, так и вращающееся колесико, с помощью которого выбирается режим работы стеклоочистителей. Также в оснащение вошли аудиосистема Sonos с 12 динамиками и атмосферная светодиодная подсветка салона.
Продажи стартуют только в октябре, но прием заказов уже открыт. Пока можно выбрать из нескольких бензиновых версий, дизельной и гибридной с зарядкой от сети. Дизель 2.0 TDI развивает 150 лошадиных сил и работает в связке с семиступенчатым «роботом» S tronic с двумя сцеплениями, привод у такого Q3 только передний. Базовый бензиновый агрегат полуторалитровый на те же 150 сил и с тем же «роботом», но дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. На ступень выше расположилась версия с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 265 лошадиных сил, «роботом» S tronic и полным приводом quattro с электрогидравлической муфтой.
Гибриду положена установка, состоящая из бензинового турбодвигателя 1.5 TFSI (177 сил) и 116-сильного электромотора, встроенного в шестиступенчатый «робот». Емкость батареи — 25,7 киловатт-часа (из них доступны 19,7 киловатт-часа), запас хода на электротяге заявлен на уровне 119 километров по циклу WLTP. Привод у плагин-гибридного Q3 передний.
Цены уже объявлены: от 44,6 тысячи евро за бензиновую модификацию начального уровня до 49,3 тысячи евро за гибрид. В пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня это 4−4,4 миллиона.