Представлен Audi Q3 нового поколения: главные изменения

В салоне появились новые материалы отделки из вторсырья — переработанного полиэстера и нейлона. На передней панели установлены два экрана в едином корпусе — цифровая «приборка» диагональю 11,9 дюйма и 12,8-дюймовый экран мультимедийной системы, в который «зашили» управление климатической установкой, избавившись от отдельного блока. Кнопки исчезли и с руля, их заменили на сенсоры. Селектор коробки передач перенесли с центрального тоннеля на рулевую колонку.

Наконец, Q3 первым среди моделей Audi получил новый сдвоенный рычажок слева от руля, который отвечает за управление светом и дворниками: на нем есть как физические кнопки, так и вращающееся колесико, с помощью которого выбирается режим работы стеклоочистителей. Также в оснащение вошли аудиосистема Sonos с 12 динамиками и атмосферная светодиодная подсветка салона.