Представлена Audi S3 нового поколения

Салон «заряженных» модификаций выполнен из натуральной кожи с алюминиевыми и карбоновыми вставками. Обивка спортивных сидений изготовлена из переработанных пластиковых бутылок. Уже в стандартной комплектации в моделях устанавливается 10,25-дюймовая виртуальная приборная панель. Кроме того, новые S3 получили сенсорную информационно-развлекательную платформу третьего поколения, которая включает в себя встроенную точку доступа Wi-Fi и технологию прогноза развития дорожной ситуации. Еще одной особенностью новых моделей является наличие это ключа Audi Connect, который позволяет клиенту запирать и отпирать автомобиль, а также запускать двигатель через свой смартфон.

Под капотом новых S3 установлен двухлитровый TFSI мощностью 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Агрегат «заряженных» новинок работает в паре с семиступенчатым «роботом». До «сотни» обе модели разгоняются за 4,8 секунды. Максимальная скорость автомобилей составляет 250 километров в час.