Китайцы раскрыли внешность преемника советского ГАЗ-69

Подробностей о технике нет, но едва ли BAIC откажется от рамы, простого шасси с пружинной подвеской и неразрезным задним мостом. Новый турбомотор и 6-ступенчатая «механика» появились у BJ212 в этом году, и вряд ли китайские инженеры решат заменить эти агрегаты. Само собой, у вездехода сохранится понижающая передача и модный ныне кузов со съёмным верхом.