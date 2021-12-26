Загрузка ...
26 декабря, 22:33
1 мин.

Китайцы раскрыли внешность преемника советского ГАЗ-69

Внедорожник BAIC Beijing BJ212 перейдет во второе поколение в 2022 году
Китайский концерн BAIC по сути раскрыл внешность нового BJ212 — культового внедорожника, который считается преемником советского ГАЗ-69. «Двести двенадцатый» выпускается с минимальными изменениями с 1965 года, и в последнее время спрос упал до смешных по меркам Поднебесной трёх тысяч штук в год. Однако второму поколения BJ212 быть — завод BAW поделился зарисовками нового утилитарного вездехода и анонсировал скорую премьеру.
Китайцы раскрыли внешность преемника советского ГАЗ-69
© Новый BAIC Beijing BJ212
Сергей Ильин

Судя по эскизам, преемственность с классическим Beijing BJ212 сохранится — у нового внедорожника узнаваемая оптика, а-ля Land Cruiser 40, радиаторная решётка в ретростиле, грубые боковые выштамповки на кузове, и в целом кузов скроен по армейским лекалам.

Современные решения — диодная светотехника, модные колёса и залихватски утопленные дверные ручки.

Новый BAIC Beijing BJ212

Новый BAIC Beijing BJ212

Подробностей о технике нет, но едва ли BAIC откажется от рамы, простого шасси с пружинной подвеской и неразрезным задним мостом. Новый турбомотор и 6-ступенчатая «механика» появились у BJ212 в этом году, и вряд ли китайские инженеры решат заменить эти агрегаты. Само собой, у вездехода сохранится понижающая передача и модный ныне кузов со съёмным верхом.

Хотя BAIC обещает наделить BJ212 современными технологиями, заметного подорожания ждать не следует, ведь на китайском рынке конкурентов хватает. Вероятно, второе поколение вездехода будет стоить порядка 13-14 тысяч долларов или около одного миллиона рублей в пересчёте на отечественную валюту.

Источник: BAIC

Новости партнёров

Новости партнёров