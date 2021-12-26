Китайцы раскрыли внешность преемника советского ГАЗ-69

Китайцы раскрыли внешность преемника советского ГАЗ-69Внедорожник BAIC Beijing BJ212 перейдет во второе поколение в 2022 году
Судя по эскизам, преемственность с классическим Beijing BJ212 сохранится — у нового внедорожника узнаваемая оптика, а-ля Land Cruiser 40, радиаторная решётка в ретростиле, грубые боковые выштамповки на кузове, и в целом кузов скроен по армейским лекалам.
Современные решения — диодная светотехника, модные колёса и залихватски утопленные дверные ручки.
Подробностей о технике нет, но едва ли BAIC откажется от рамы, простого шасси с пружинной подвеской и неразрезным задним мостом. Новый турбомотор и 6-ступенчатая «механика» появились у BJ212 в этом году, и вряд ли китайские инженеры решат заменить эти агрегаты. Само собой, у вездехода сохранится понижающая передача и модный ныне кузов со съёмным верхом.
Хотя BAIC обещает наделить BJ212 современными технологиями, заметного подорожания ждать не следует, ведь на китайском рынке конкурентов хватает. Вероятно, второе поколение вездехода будет стоить порядка 13-14 тысяч долларов или около одного миллиона рублей в пересчёте на отечественную валюту.