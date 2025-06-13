Changan полностью рассекретил новое поколение лифтбека Uni-V

Доступно два вида обвеса: обычный и спортивный. Во втором случае ярко оформлены тормозные суппорты, а по кромке бамперов и боковых юбок проходит контрастная полоса. А вот салон в расшифровке не нуждается: поменялись и передняя панель, и дверные карты, и центральный тоннель, и кресла, а интерфейс с многоярусными экранами а-ля Citroen в прошлом. Теперь Changan Uni-V похож на конкурентов, хотя аналоговые кнопки не забыли.