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11:41

Chevrolet Tahoe и Suburban сменили поколение

Рамные внедорожники получили дизельный двигатель и независимую подвеску

Chevrolet Tahoe и Suburban 2020 © Chevrolet
Лиза Будрина
В США состоялась премьера новых Chevrolet Tahoe и Suburban. Полноразмерные рамные внедорожники, традиционно пользующиеся популярностью у американцев, подросли в габаритах, обзавелись новой силовой установкой и независимой задней подвеской, которая пришла на смену неразрезному мосту. Кроме того, модели впервые можно будет заказать с пневмоподвеской.

Нововведений по части техники несколько. Например, в моторную линейку Chevrolet Tahoe и Suburban вошел турбодизель, который уже устанавливается на Silverado. Это рядный шестицилиндровый агрегат объемом три литра с отдачей 281 лошадиная сила и 623 Нм крутящего момента. Помимо турбодизеля для внедорожников предусмотрены прежние бензиновые моторы V8 объемом 5,3 и 6,2 литра мощностью 360 и 426 лошадиных сил соответственно.

Все перечисленные двигатели сочетаются с десятидиапазонной автоматической коробкой с кнопочным селектором, задним либо полным приводом с муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей.

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Chevrolet Tahoe

Что касается габаритов, то со сменой поколения оба автомобиля стали крупнее. Например, новый Tahoe достигает в длину 5351 миллиметров (+169 миллиметров) при прежних ширине и высоте, которые составляют 2 058 и 1927 миллиметров соответственно. За счет этого пространство для ног пассажиров второго ряда выросло на 40 процентов, а багажник увеличился с 433 до 733 литров под полкой.

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Chevrolet Suburban

Suburban в свою очередь стал длиннее на 32 миллиметра, до 5732 миллиметров. Еще одно нововведение для обоих внедорожников продольная регулировка кресел либо дивана второго ряда.

Что касается российского рынка, то, по информации «Известий», в страну будут поставлять новый Tahoe, причем с дизельной установкой. По предварительным данным, внедорожник следующего поколения поступит к дилерам до конца 2020 года.

Источник: Сhevrolet