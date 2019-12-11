Chevrolet Tahoe и Suburban сменили поколение

Нововведений по части техники несколько. Например, в моторную линейку Chevrolet Tahoe и Suburban вошел турбодизель, который уже устанавливается на Silverado. Это рядный шестицилиндровый агрегат объемом три литра с отдачей 281 лошадиная сила и 623 Нм крутящего момента. Помимо турбодизеля для внедорожников предусмотрены прежние бензиновые моторы V8 объемом 5,3 и 6,2 литра мощностью 360 и 426 лошадиных сил соответственно.
Все перечисленные двигатели сочетаются с десятидиапазонной автоматической коробкой с кнопочным селектором, задним либо полным приводом с муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей.
Что касается габаритов, то со сменой поколения оба автомобиля стали крупнее. Например, новый Tahoe достигает в длину 5351 миллиметров (+169 миллиметров) при прежних ширине и высоте, которые составляют 2 058 и 1927 миллиметров соответственно. За счет этого пространство для ног пассажиров второго ряда выросло на 40 процентов, а багажник увеличился с 433 до 733 литров под полкой.
Suburban в свою очередь стал длиннее на 32 миллиметра, до 5732 миллиметров. Еще одно нововведение для обоих внедорожников – продольная регулировка кресел либо дивана второго ряда.