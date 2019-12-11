Chevrolet Tahoe и Suburban сменили поколение

Нововведений по части техники несколько. Например, в моторную линейку Chevrolet Tahoe и Suburban вошел турбодизель, который уже устанавливается на Silverado. Это рядный шестицилиндровый агрегат объемом три литра с отдачей 281 лошадиная сила и 623 Нм крутящего момента. Помимо турбодизеля для внедорожников предусмотрены прежние бензиновые моторы V8 объемом 5,3 и 6,2 литра мощностью 360 и 426 лошадиных сил соответственно.

Все перечисленные двигатели сочетаются с десятидиапазонной автоматической коробкой с кнопочным селектором, задним либо полным приводом с муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей.