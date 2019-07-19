Представлен новый Chevrolet Corvette

В движение новинку приводит восьмицилиндровый мотор с обозначением LT2 рабочим объемом 6,2 литра, который выдает 502 лошадиные силы и 637 Нм крутящего момента. Дополнительные пять сил можно получить, заказав опционный пакет Z51 Performance (включает адаптивные амортизаторы Magnetic Ride, более эффективную систему охлаждения, электронноуправляемую блокировку дифференциала и аэродинамический обвес). Пару двигателю составляет восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями с функцией самостоятельного переключения передач подрулевыми лепестками.

С такой установкой и упомянутым пакетом Z51 Performance заднеприводный Corvette Stingray набирает первую «сотню» менее, чем за три секунды. Однако точные цифры в компании пока не приводят.