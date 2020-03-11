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10:06

Hyundai раскрыла дизайн новой Elantra на видео

Премьера модели состоится 17 марта

Салон Hyundai Elantra нового поколения © Hyundai
Компания Hyundai опубликовала несколько тизеров Elantra нового поколения и объявила дату дебюта: презентация модели пройдет в Голливуде и Южной Корее 17 марта.

Со сменой поколения Elantra, она же Avante на домашнем рынке, перебралась на новую платформу, стала длиннее, шире и ниже относительно предшественника, а линию крыши сделали более покатой. Кроме того, седан примерил на себя фирменный стиль Parametric Dynamics, отличительная черта которого – три линии, соединяющиеся в одной точке. В салоне появились 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы того же размера.

Hyundai Elantra нового поколения

Hyundai

С момента появления в 1990 году Elantra/Avante сменила шесть поколений. За три десятилетия по всему миру было продано более 13,8 миллиона экземпляров модели.

На российском рынке актуальная версия Hyundai Elantra комплектуется моторами объемом 1,6 и 2,0 литра в паре с шестиступенчатой «механикой» либо с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Цены начинаются от 1 074 000 рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году на российском рынке было продано 4854 экземпляра Elantra, еще 231 автомобиль купили в январе 2020 года.

Источник: Hyundai