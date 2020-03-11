Hyundai раскрыла дизайн новой Elantra на видео

Со сменой поколения Elantra, она же Avante на домашнем рынке, перебралась на новую платформу, стала длиннее, шире и ниже относительно предшественника, а линию крыши сделали более покатой. Кроме того, седан примерил на себя фирменный стиль Parametric Dynamics, отличительная черта которого – три линии, соединяющиеся в одной точке. В салоне появились 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы того же размера.
Hyundai
С момента появления в 1990 году Elantra/Avante сменила шесть поколений. За три десятилетия по всему миру было продано более 13,8 миллиона экземпляров модели.
На российском рынке актуальная версия Hyundai Elantra комплектуется моторами объемом 1,6 и 2,0 литра в паре с шестиступенчатой «механикой» либо с шестидиапазонной автоматической коробкой передач. Цены начинаются от 1 074 000 рублей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году на российском рынке было продано 4854 экземпляра Elantra, еще 231 автомобиль купили в январе 2020 года.