Представлен Genesis G80 нового поколения

Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда – Genesis GV80. Она имеет классическую компоновку: двигатель, расположенный продольно, и привод на заднюю ось. Предусмотрен и полный привод с муфтой подключения передней оси.
С GV80 седан роднит не только «тележка», но и общая стилистика оформления Athletic Elegance («атлетическая элегантность»). Например, новинка обзавелась светодиодными полосами, расположенными в два яруса в фарах, задних фонарях и на крыльях. Изменился и силуэт автомобиля, в особенности задняя часть – угол наклона задних стоек и стекла стал больше, за счет чего G80 стал походим на фастбек.
При этом габариты модели практически не изменились: автомобиль вытянулся в длину всего на пять миллиметров, до 4995 миллиметров, стал шире на 35 миллиметров (1925 миллиметров) и на 15 миллиметров ниже (1465 миллиметров). Колесная база осталась прежней и составляет 3010 миллиметров. С переходом на новую архитектуру и благодаря широкому применению алюминия G80 на 125 килограммов легче предшественника, его масса равна 1785 килограммам.
В салоне появилась 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 14,5 дюйма, который поддерживает 3D-картинки. Для седана доступны 10 подушек безопасности, включая ту, которая раскрывается между водительским и передним пассажирским креслами, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, система мониторинга мертвых зон, а также система автоматического торможения и круиз-контроль Highway Driving Assist II с функцией смены полосы движения.
От GV80 седану досталась и новые силовые агрегаты – бензиновые моторы объемом 2,5 и 3,5 литра, которые выдают 304 и 380 лошадиных сил. Прежний 2,2-литровый турбодизель модернизировали и увеличили его отдачу с 203 до 210 сил. Трансмиссия - восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Дизельный двигатель от кроссовера для нового G80 пока не заявлен.
Продажи на домашнем рынке стартуют 30 марта, а за пределами Южной Кореи новинка появится во второй половине года. Цены на новый Genesis G80 начинаются от 43 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составляет 3,4 миллиона рублей.