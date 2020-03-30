Представлен Genesis G80 нового поколения

Со сменой поколения G80 перебрался на принципиально новую платформу, на которой построен первый кроссовер бренда – Genesis GV80. Она имеет классическую компоновку: двигатель, расположенный продольно, и привод на заднюю ось. Предусмотрен и полный привод с муфтой подключения передней оси.

С GV80 седан роднит не только «тележка», но и общая стилистика оформления Athletic Elegance («атлетическая элегантность»). Например, новинка обзавелась светодиодными полосами, расположенными в два яруса в фарах, задних фонарях и на крыльях. Изменился и силуэт автомобиля, в особенности задняя часть – угол наклона задних стоек и стекла стал больше, за счет чего G80 стал походим на фастбек.