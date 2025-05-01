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Опубликовано 01 мая 2025, 16:32
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Новый кроссовер Hyundai Elexio: первые фотографии

Корейская марка поделилась официальными «шпионскими» снимками
Новый кроссовер Hyundai Elexio: первые фотографии. Филиал Beijing-Hyundai поделился изображениями электромобиля, который разработан эксклюзивно для Поднебесной. Речь идёт о кроссовере, который не войдёт в «глобальную» линейку Ioniq и будет отличаться оригинальным именем Elexio. Подробностей немного: на фотографиях камуфляжем закрыты даже колёсные диски, а плотная маскировочная плёнка скрывает формы кузова! Премьера запланирована на 7 мая.
Новый кроссовер Hyundai Elexio: первые фотографии
© Hyundai
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Концерну Hyundai нечем похвастаться в Китае, но перезапустить продажи должны новые электромобили. В течение четырёх лет корейцы намерены ежегодно выпускать по 2-3 электрифицированные новинки, причём ожидается полная гамма из «чистых» электрокаров, гибридов и автомобилей с увеличенным запасом хода. Охват солидный: в планах вся линейка от седанов А-класса до полноразмерных минивэнов!

© Hyundai

Первенцем новой стратегии Hyundai и станет кроссовер Elexio. Судя по пропорциям, это среднеразмерный автомобиль с модной светодиодной оптикой во всю ширину кузова, кузовом типа универсал, небольшими свесами и длинной базой. Возможно, речь идёт о китайской альтернативе Ioniq 9, но с более традиционным пятиместным салоном.

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По ту сторону океана Hyundai верен традиционным техническим решениям. На рынок США две недели назад вышел новый Palisade с атмосферным бензиновым V6 и классическим автоматом. Впрочем, современные электрокары в Северную Америку тоже прибудут, но стратегия Трампа не подразумевает ставку на «батарейный» транспорт.

Источник:Autohome.com.cn
Автор:Сергей Ильин
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