Новый кроссовер Hyundai Elexio: первые фотографии

Новый кроссовер Hyundai Elexio: первые фотографииКорейская марка поделилась официальными «шпионскими» снимками
Концерну Hyundai нечем похвастаться в Китае, но перезапустить продажи должны новые электромобили. В течение четырёх лет корейцы намерены ежегодно выпускать по 2-3 электрифицированные новинки, причём ожидается полная гамма из «чистых» электрокаров, гибридов и автомобилей с увеличенным запасом хода. Охват солидный: в планах вся линейка от седанов А-класса до полноразмерных минивэнов!
Первенцем новой стратегии Hyundai и станет кроссовер Elexio. Судя по пропорциям, это среднеразмерный автомобиль с модной светодиодной оптикой во всю ширину кузова, кузовом типа универсал, небольшими свесами и длинной базой. Возможно, речь идёт о китайской альтернативе Ioniq 9, но с более традиционным пятиместным салоном.
По ту сторону океана Hyundai верен традиционным техническим решениям. На рынок США две недели назад вышел новый Palisade с атмосферным бензиновым V6 и классическим автоматом. Впрочем, современные электрокары в Северную Америку тоже прибудут, но стратегия Трампа не подразумевает ставку на «батарейный» транспорт.