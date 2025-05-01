Новый кроссовер Hyundai Elexio: первые фотографии

Корейская марка поделилась официальными «шпионскими» снимками

Новый кроссовер Hyundai Elexio: первые фотографии. Филиал Beijing-Hyundai поделился изображениями электромобиля, который разработан эксклюзивно для Поднебесной. Речь идёт о кроссовере, который не войдёт в «глобальную» линейку Ioniq и будет отличаться оригинальным именем Elexio. Подробностей немного: на фотографиях камуфляжем закрыты даже колёсные диски, а плотная маскировочная плёнка скрывает формы кузова! Премьера запланирована на 7 мая.