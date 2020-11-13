Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет

Renault Kangoo появился на рынке в 1997 году, а второе поколение представили в 2007 году. Теперь, спустя 13 лет, модель наконец подверглась глубокой модернизации. Kangoo третьего поколения получил полностью оригинальный кузов и обзавелся версией без центральной стойки, основное преимущество которой – дверной проем шириной 1416 миллиметров. Опционально стали доступны система автоматического торможения и дисплей вместо зеркала заднего вида, на которое выводится изображение с задней камеры – новшество для сегмента легких коммерческих фургонов.