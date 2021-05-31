Новый Kia Sportage раскрыли на официальных изображениях

В Kia рассказали, что новый Sportage выдержан в фирменной концепции Opposites United («единение противоположностей»). Кроссовер получил массивную затемненную решетку радиатора, через которую протянулась полоса светодиодных дневных ходовых огней, и задние фонари с замысловатым наполнением, которые, как и у модели нынешнего поколения, соединены светящейся линией.
В салоне появилась единая слегка изогнутая панель, которая объединяет цифровую «приборку» и экран мультимедийной системы — эта конфигурация уже знакома по электромобилю Kia EV6 и флагманскому K8. Справа от нее расположен Y-образный декоративный элемент с интегрированными в него дефлекторами воздуховодов. Под экраном разместили блок управления климат-контролем.
Фото: Kia
Новый Sportage построен на той же платформе, что и Hyundai Tucson. По предварительным данным, кроссовер получит бензиновые и дизельные «турбочетверки» объемом 1,6 литра, в том числе с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора.
Также ожидается гибридная модификация с функцией зарядки от розетки. В ее состав войдут 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор, которые суммарно будут выдавать около 226 лошадиных сил. Такой Sportage получит батарею емкостью 13,8 киловатт-часа и сможет проезжать на одном электричестве примерно 45 километров.
Производство пятого поколения Kia Sportage запустят в Южной Корее уже в июне, а после премьеры в июле он появится на местном рынке. Новинку ждут и в России: по предварительным данным, в нашу страну привезут версии с атмосферным мотором объемом 2,0 литра и новым двигателем 2.5.
Актуальный Sportage впускается с 2015 года. Кроссоверы для России собирают на калининградском заводе «Автотор» и продают по цене от 1,7 миллиона рублей.