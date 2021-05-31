Новый Kia Sportage раскрыли на официальных изображениях

Новый Sportage построен на той же платформе, что и Hyundai Tucson. По предварительным данным, кроссовер получит бензиновые и дизельные «турбочетверки» объемом 1,6 литра, в том числе с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Также ожидается гибридная модификация с функцией зарядки от розетки. В ее состав войдут 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор, которые суммарно будут выдавать около 226 лошадиных сил. Такой Sportage получит батарею емкостью 13,8 киловатт-часа и сможет проезжать на одном электричестве примерно 45 километров.