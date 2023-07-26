Nissan Kicks готовится к смене поколения: новые фотографии и подробности

Nissan Kicks готовится к смене поколения: новые фотографии и подробностиНедорогой кроссовер Nissan сменит поколение и позиционирование
Доступный кроссовер Nissan Kicks заменит ушедшую с американского рынка модель Qashqai. В настоящее время Nissan Kicks готовится к смене поколения, которая произойдет до конца 2023 года. Вместе с генерацией Kicks сменит и позиционирование — ожидается, что он переберется на новую платформу, станет крупнее, технологичнее и экологичнее. Это связано с тем, что на рынке США модели предстоит занять нишу снятого с производства Rogue Sport, американского аналога Qashqai.
По новым шпионским фотографиям, опубликованным Motor1.com, уже можно сделать выводы об изменениях, которые ждут Kicks. Кроссовер заметно крупнее актуальной модели, а радиаторная решетка теперь расположена вертикально, из-за чего кузов выглядит более квадратным. Иначе расположена передняя оптика, а на корме можно заметить выступающий спойлер. Довершают облик задние фонари в новом дизайне.
Снимков салона пока нет, однако журналисты прочат новому Kicks цифровую панель приборов и современную мультимедийную систему. Список оснащения пополнится новыми системами безопасности и электронными ассистентами.
Актуальный Kicks построен на платформе Nissan V и представлен в США с 1,6-литровым четырехцилиндровым мотором в связке с вариатором. Привод у кроссовера только передний. При этом на других рынках у Kicks есть и гибридная модификация, и со сменой поколения гибрид может появиться в Северной Америке. Не исключается и вариант с полным приводом.
Если информация о смене позиционирования Nissan Kicks подтвердится, то можно ожидать и увеличение стоимости модели. В настоящее время кроссовер можно купить в США за 21,9 тысячи долларов (1,9 миллиона рублей), в то время как Rogue Sport (он же Qashqai) на момент завершения производства стоил от 24 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей).