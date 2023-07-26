Nissan Kicks готовится к смене поколения: новые фотографии и подробности

По новым шпионским фотографиям, опубликованным Motor1.com, уже можно сделать выводы об изменениях, которые ждут Kicks. Кроссовер заметно крупнее актуальной модели, а радиаторная решетка теперь расположена вертикально, из-за чего кузов выглядит более квадратным. Иначе расположена передняя оптика, а на корме можно заметить выступающий спойлер. Довершают облик задние фонари в новом дизайне.

Снимков салона пока нет, однако журналисты прочат новому Kicks цифровую панель приборов и современную мультимедийную систему. Список оснащения пополнится новыми системами безопасности и электронными ассистентами.