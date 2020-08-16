Представлена копия Jeep Wrangler в пять раз дешевле оригинала

Первое поколение Mahindra Thar, дебютировавшее в 2010 году, представляло собой переосмысленный лицензионный Jeep CJ-5, разработанный в начале 1950-х. Во второй генерации конструкторы Mahindra продолжили «подражать» культовому американскому внедорожнику, но сходство осталось только внешним: основа Thar — новая, более прочная и безопасная, лонжеронная рама.

Переосмыслена конструкция шасси: спереди появилась независимая пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади сохранён неразрезной мост. На возможностях на бездорожье апгрейд не сказался: клиренс версии с 18-дюймовыми шинами — 226 миллиметров, глубина преодолеваемого брода — 650 миллиметров, а углы въезда и съезда равны 42 и 37 градусам соответственно.