Представлена копия Jeep Wrangler в пять раз дешевле оригинала

Первое поколение Mahindra Thar, дебютировавшее в 2010 году, представляло собой переосмысленный лицензионный Jeep CJ-5, разработанный в начале 1950-х. Во второй генерации конструкторы Mahindra продолжили «подражать» культовому американскому внедорожнику, но сходство осталось только внешним: основа Thar — новая, более прочная и безопасная, лонжеронная рама.
Переосмыслена конструкция шасси: спереди появилась независимая пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади сохранён неразрезной мост. На возможностях на бездорожье апгрейд не сказался: клиренс версии с 18-дюймовыми шинами — 226 миллиметров, глубина преодолеваемого брода — 650 миллиметров, а углы въезда и съезда равны 42 и 37 градусам соответственно.
Фото: Новая Mahindra Thar
По практичности Mahindra Thar мало чем уступает Jeep Wrangler: как и оригинал, индийский внедорожник будет продаваться с мягким и жёстким верхом, боковые двери сделаны легкосъёмными, а заднее стекло — откидным. Впрочем, длиннобазная четырёхдверная версия Thar пока под вопросом, не предлагается и заводская офф-роуд версия, аналогичная Rubicon.
Несмотря на сходство с Wrangler, в деталях экстерьер отличается: иначе оформлена радиаторная решётка, диодные фонари расположены ниже, а пластиковый обвес идентичен скорее ранним Jeep, чем текущим «Рэнглерам».
Фото: Интерьер новой Mahindra Thar
Четырёхместный салон по дизайну интерьера схож с Wrangler предыдущего поколения JK. Отделочные материалы износостойкие, легкомоющиеся. Приборы традиционные, аналоговые, однако между спидометром и тахометром выведен экран бортового компьютера. Предусмотрена мультимедиасистема с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, есть электростеклоподъёмники, USB/AUX, климат- и круиз-контроль.
Линейка силовых агрегатов состоит из двух турбомоторов: нового бензинового 150-сильного (320 Нм) объёмом 2,0 литра и проверенного 130-сильного (300 Нм) дизеля 2.2. Оба двигателя сочетаются либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с «автоматом» Aisin с тем же числом ступеней. Полный привод с жёстко подключаемой передней осью, понижающей передачей, механической блокировкой заднего дифференциала.
Основным козырем «второго» Mahindra Thar будет цена: по данным индийских журналистов, внедорожник вряд ли будет стоить дороже 1,2 миллиона рупий (1,17 миллиона рублей), тогда как пятидверный Jeep Wrangler в Индии обойдётся в пять раз дороже — в 6,4 миллиона рупий (6,23 миллиона рублей). Продажи Mahindra Thar на внутреннем рынке начнутся в октябре.
В будущем Mahindra планирует продавать новый Thar за пределами Индии. Также на подходе сверхбюджетная версия с безальтернативным мягким верхом, упрощённым салоном и 16-дюймовыми колёсами — предполагаемая цена такой модификации всего 900 тысяч рупий (около 876 тысяч рублей).