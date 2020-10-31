В Россию привезли новую Skoda Octavia RS

Европейские продажи новой Skoda Octavia RS начались в сентябре, и в зависимости от рынка сбыта модель бывает гибридной, бензиновой или дизельной и продаётся в кузовах лифтбек или универсал.

Под капотом обеих спортверсий с традиционными силовыми установками «турбочетвёрки» объёмом 2,0 литра: бензиновая выдаёт 245 лошадиных сил, дизельная — 200 сил. Первая сочетается с 6-скоростной «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» DSG, вторая — исключительно с «роботом» DSG-7. Для дизельных Skoda Octavia RS можно опционально заказать полный привод. Версия с четырьмя ведущими колёсами — самая динамичная в линейке, она набирает первую сотню с места за 6,8 секунды.