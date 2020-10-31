В Россию привезли новую Skoda Octavia RS

О технической начинке Skoda Octavia RS, привезённой в Россию, ничего не известно, но очевидно, что в нашей стране поймали негибридную версию. Конструктивные отличия «заряженной» Octavia — перекалиброванная подвеска с уменьшенным на 15 миллиметров клиренсом, более производительные тормоза, рулевое управление с переменным передаточным отношением и штатные низкопрофильные колёса.
Фото: skoda-clubs.ru
Европейские продажи новой Skoda Octavia RS начались в сентябре, и в зависимости от рынка сбыта модель бывает гибридной, бензиновой или дизельной и продаётся в кузовах лифтбек или универсал.
Под капотом обеих спортверсий с традиционными силовыми установками «турбочетвёрки» объёмом 2,0 литра: бензиновая выдаёт 245 лошадиных сил, дизельная — 200 сил. Первая сочетается с 6-скоростной «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» DSG, вторая — исключительно с «роботом» DSG-7. Для дизельных Skoda Octavia RS можно опционально заказать полный привод. Версия с четырьмя ведущими колёсами — самая динамичная в линейке, она набирает первую сотню с места за 6,8 секунды.
В Россию наверняка привезли бензиновую переднеприводную Octavia RS с «роботом» — именно такая модификация продавалась в нашей стране до осени 2018 года. Не исключено, что в 2021 году Skoda предпримет ещё одну попытку предложить россиянам «заряженные» Octavia, а пойманный очевидцами лифтбек — опытный образец для сертификации.
На этой неделе Skoda объявила о начале серийного производства Octavia четвёртого поколения на заводе в Нижнем Новгороде — пока у нас локализовали единственную версию с «турбочетвёркой» 1.4. У дилеров новинка появится с середины ноября.