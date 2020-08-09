Новый Ford F-150 Raptor впервые откажется от рессорной подвески

Поскольку Ford F-150 четырнадцатого поколения сохранили заднюю рессорную подвеску, у спецверсии Raptor будет больше отличий от «обычных» пикапов, чем раньше. Появились дополнительные крепления заднего моста, выпускной тракт расположен выше, чем у предшественника, так что угол съезда может увеличиться.

Инсайдеры утверждают, что новый Raptor сохранит спортивные амортизаторы Fox Racing и бензиновую «турбошестёрку» EcoBoost объёмом 3,5 литра в сочетании с 10-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Ожидается увеличение производительности с нынешних 456 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента, но конкретики пока нет.