Новый Ford F-150 Raptor впервые откажется от рессорной подвески

Инженеры Ford постарались скрыть изменения в конструкции шасси, прикрыв пружины чехлами и установив металлический защитный экран. Однако в распоряжении издания Ford Authority оказались фотографии прототипа с близкого расстояния, на которых очевидно отсутствие листовых рессор, изменение конфигурации выхлопной системы и расположения амортизаторов.
Фото: fordauthority.com
Поскольку Ford F-150 четырнадцатого поколения сохранили заднюю рессорную подвеску, у спецверсии Raptor будет больше отличий от «обычных» пикапов, чем раньше. Появились дополнительные крепления заднего моста, выпускной тракт расположен выше, чем у предшественника, так что угол съезда может увеличиться.
Инсайдеры утверждают, что новый Raptor сохранит спортивные амортизаторы Fox Racing и бензиновую «турбошестёрку» EcoBoost объёмом 3,5 литра в сочетании с 10-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Ожидается увеличение производительности с нынешних 456 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента, но конкретики пока нет.
«Заряженный» Ford F-150 Raptor дебютирует не раньше, чем через год. Задержка связана с пандемией коронавируса. До премьеры в американской прессе наверняка появятся дополнительные подробности о самой экстремальной версии «сто пятидесятого».