Renault опубликовала изображение нового Duster для России

Новинку уже не раз и не два замечали во время испытаний, в том числе на территории АвтоВАЗа, так что внешний вид Duster уже не является секретом – он будет унифицирован с бразильской версией модели, о чем свидетельствуют квадратные фонари. По неофициальным данным, кроссовер лишится двухлитрового «атмосферника» и четырехдиапазонного «автомата», а топовым мотором станет 150-сильная «турбочетвёрка» объёмом 1,33 литра от Arkana.