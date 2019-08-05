Rezvani анонсировала самый мощный серийный внедорожник

Кроме того, сейчас калифорнийский производитель подтвердил, что новое поколение «Танка» станет самым мощным серийным внедорожником. На сегодняшний день известно, что под капотом «монстра» расположится 6,2-литровый мотор V8, который устанавливали на Dodge Challenger SRT Demon. На маслкаре двигатель выдавал 850 лошадиных сил, внедорожник же сможет похвастаться отдачей «более 1000 лошадиных сил». Но на сколько именно Rezvani удалось форсировать «восьмерку» станет известно лишь в день премьеры.
По словам производителя, у нового поколения «Танка» не будет ничего общего с прошлым поколением — американцы обещают показать полностью новый автомобиль. Премьера должна состояться уже на этой неделе, а первые поставки запланированы на зиму. Для поклонников марки есть возможность оформить предзаказ за 2 500 долларов.
Сколько будет стоить новый «Танк» пока неизвестно. На сегодняшний день базовая версия внедорожника Tank с 500-сильным мотором V8 стоит от 165 00 долларов (10 724 340 рублей). Более мощная версия Tank X с 707-сильным двигателем от «Адской кошки» обойдется минимум в 259 000 долларов (16 833 964 рублей), а стоимость военной версии с такой же силовой установкой и набором защитных систем начинается от 295 000 долларов (19 173 820 рублей).
Год назад Rezvani показала военный «Танк». Автомобиль получил бронированный кузов, защиту от взрывов, системы дымовой завесы и ночного видения, защиту от электромагнитных импульсов, самоуплотняющийся топливный бак, стробоскопы и ослепляющие огни, противогазы, а также аптечку и набор для оказания первой помощи при гипертермии.