Rezvani анонсировала самый мощный серийный внедорожник

По словам производителя, у нового поколения «Танка» не будет ничего общего с прошлым поколением — американцы обещают показать полностью новый автомобиль. Премьера должна состояться уже на этой неделе, а первые поставки запланированы на зиму. Для поклонников марки есть возможность оформить предзаказ за 2 500 долларов.

Сколько будет стоить новый «Танк» пока неизвестно. На сегодняшний день базовая версия внедорожника Tank с 500-сильным мотором V8 стоит от 165 00 долларов (10 724 340 рублей). Более мощная версия Tank X с 707-сильным двигателем от «Адской кошки» обойдется минимум в 259 000 долларов (16 833 964 рублей), а стоимость военной версии с такой же силовой установкой и набором защитных систем начинается от 295 000 долларов (19 173 820 рублей).