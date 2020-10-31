Представлен новый рамный 7-местный внедорожник Isuzu

Спереди у рамных вездеходов Isuzu независимая двухрычажная подвеска, сзади — неразрезной мост, однако если на пикапе применяется схема с рессорами, то у внедорожника упругим элементом являются пружины. Утверждается, что новая рама лестничного типа стала легче и жёстче, а кузов прибавил в прочности.

Амплуа серьёзного вездехода подтверждается заявленными показателями геометрической проходимости: клиренс увеличен до 235 миллиметров, а глубина преодолеваемого брода — до 800 миллиметров. После смены поколений на 23 процента до 80 литров вырос объём топливного бака.