Представлен новый рамный 7-местный внедорожник Isuzu

Конструктивно «второй» Isuzu MU-X мало похож на предшественника, ведь внедорожник первого поколения представлял собой копию Chevrolet TrailBlazer. Теперь в основе MU-X оригинальное рамное шасси Isuzu, знакомое по грузовичку D-Max. Впрочем, внешне родство между моделями почти не проявляется — у внедорожника и пикапа по-разному оформлены бампера и оптика, а сходство достигается только за счёт линии остекления и идентичных крыльев.
Архитектура нового Isuzu MU-X
Спереди у рамных вездеходов Isuzu независимая двухрычажная подвеска, сзади — неразрезной мост, однако если на пикапе применяется схема с рессорами, то у внедорожника упругим элементом являются пружины. Утверждается, что новая рама лестничного типа стала легче и жёстче, а кузов прибавил в прочности.
Амплуа серьёзного вездехода подтверждается заявленными показателями геометрической проходимости: клиренс увеличен до 235 миллиметров, а глубина преодолеваемого брода — до 800 миллиметров. После смены поколений на 23 процента до 80 литров вырос объём топливного бака.
Задняя подвеска Isuzu MU-X
Под капотом безальтернативные дизели: базовый мотор RZ4E объёмом 1,9 литра после апгрейда выдаёт 150 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, а топ-версию оснащают 190-сильным (450 Нм) 3,0-литровым двигателем 4JJ3, который знаком фанатам Isuzu по коммерческим грузовичкам и спецтехнике. Более мощному мотору положен 6-скоростной «автомат», для «младшего» агрегата допустима связка с 6-ступенчатой «механикой».
Утилитарные версии будут довольствоваться задним приводом, но на фотографиях показали полноприводный MU-X с жёстко подключаемой передней осью, понижающей передачей и электронной системой, имитирующей межосевую и межколёсные блокировки.
Фото: Isuzu MU-X
Интерьер Isuzu MU-X в точности такой же, как у пикапа: информационно-развлекательный комплекс с 7- или 9-дюймовым тачскрином, блок климата с «качельками» регулировок, между традиционными аналоговыми шкалами приборов — 4,2-дюймовый экран бортового компьютера, стояночный тормоз электромеханический.
Однако оснащение внедорожника богаче, чем у грузовичка: чтобы соперничать с Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport в отделке применили мягкий пластик, расширили список опций и возможности персонализации. По умолчанию салон трёхрядный с семью посадочными местами.
Фото: Интерьер Isuzu MU-X
Топ-версия Isuzu MU-X получила адаптивную светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, 20-дюймовые легкосплавные колёса, шесть подушек безопасности, круиз-контроль и целый комплекс электронных ассистентов. У рамного внедорожника есть системы мониторинга «слепых» зон и контроля полосы, помощники при трогании на подъёме и движении на спуске, а также система автоторможения.
Новый Isuzu MU-X собирают в Таиланде и на местном рынке цены уже объявлены: внедорожник обойдётся в 1,11-1,59 миллиона батов (от 2,83 до 4,06 миллиона рублей). Продажи начнутся с середины ноября. В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона новинка появится в ближайшие месяцы. Что касается России, то до «коронавирусного» кризиса фирма Isuzu не исключала возможность продаж MU-X в нашей стране, но пока в нашу страну не начались поставки даже новых пикапов D-Max.