Volkswagen раскрыл все подробности о новом кроссовере Teramont

Второе поколение модели стремится угодить китайским покупателям

Volkswagen раскрыл все подробности о новом кроссовере Teramont. В Китае состоялась презентация вседорожника с приставкой Pro. В этот раз под удлинённым названием скрывается не рестайлинг, а действительно другой автомобиль: глобально поменялись экстерьер, интерьер и даже моторная гамма. Volkswagen Teramont Pro доступен с разными обвесами (обычный и R-Line), но трёхрядный салон может быть сконфигурирован только по схеме 2+3+2.