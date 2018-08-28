Видео: на что способен универсал E-Class с 420-миллиметровым клиренсом

Эта машина была построена в прошлом году инженерами Mercedes-Benz просто в качестве развлечения, но с разрешения руководства компании.

Обычный дорожный E-Class All-Terrain на российском рынке предложен в единственной версии — E 220 d 4Matic. Такая машина оснащается двухлитровой дизельной «четверкой», отдача которой составляет 195 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — девятидиапазонный «автомат». Максимальный дорожный просвет модели составляет 156 миллиметров. Цена — от 4 210 000 рублей.