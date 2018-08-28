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28 августа 13:20

Видео: на что способен универсал E-Class с 420-миллиметровым клиренсом

Mercedes-Benz продемонстрировал возможности прототипа All-Terrain 4x4²

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Компания Mercedes-Benz опубликовала видео, в котором продемонстрировала возможности прототипа All-Terrain 4x4², построенного в прошлом году на базе вседорожного универсала E-Class. Автомобиль оснащен новой подвеской, специально разработанными колесными редукторами и бензиновым турбомотором V6, который недоступен для обычной дорожной машины.

Большинство изменений в E-Class All-Terrain 4x4² пришлось на подвеску: спереди появился новый подрамник, изменились точки крепления рычагов и даже колес. После доработок дорожный просвет универсала увеличился до 420 миллиметров. Дополнительно машину укомплектовали 20-дюймовыми колесными дисками и расширителями арок, напечатанными на 3D-принтере.

Видео: Mercedes-Benz

Эта машина была построена в прошлом году инженерами Mercedes-Benz просто в качестве развлечения, но с разрешения руководства компании.

Обычный дорожный E-Class All-Terrain на российском рынке предложен в единственной версии — E 220 d 4Matic. Такая машина оснащается двухлитровой дизельной «четверкой», отдача которой составляет 195 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — девятидиапазонный «автомат». Максимальный дорожный просвет модели составляет 156 миллиметров. Цена — от 4 210 000 рублей.

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