Видео: все модели электрокаров Tesla свели в S3XY-гонке

Видео: все модели электрокаров Tesla свели в S3XY-гонкеЛифтбек и седан против двух кроссоверов
Блогеры устроили сражение всех моделей электрокаров Tesla в S3XY-гонке. Канал Carwow специализируются на дрэг-рейсинге с участием самых разных автомобилей, но в последнее время авторы начали устраивать заезды, где задействованы машины исключительно одной модели. Или как минимум одного производителя. В монобрендовом состязании одним из самых интересных эпизодов стало противостояние четырёх электромобилей Tesla — седана Model 3, лифтбека Model S, а также кроссоверов Model Y и Model X. Причем два последних принимали участие в гонке в топовых версиях Plaid.
Это подразумевает три электромотора, которые в совокупности обеспечивают мощность 1020 лошадиных сил и 1420 Нм крутящего момента. Параметры у обоих электромобилей одинаковые, но седан весит 2190 килограммов, а кроссовер — 2464 килограмма.
У младших моделей — Tesla Model 3 и Tesla Model Y — арсенал скромнее, поскольку представлены они версиями Performance. Это означает двухмоторную силовую установку на 527 сил и 660 Нм. Основная разница вновь в массе, поскольку седан весит 1844 килограмма, а кроссовер тянет на 1997 килограммов.
Гонка прошла по стандартной для Carwow программе, что позволило наглядно сравнить все серийные на сегодняшний день модели Tesla. Для максимальной чистоты эксперимента не хватило лишь абсолютного равенства в модификациях, но и без этого заезд получился зрелищным.