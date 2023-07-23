Видео: все модели электрокаров Tesla свели в S3XY-гонке

Лифтбек и седан против двух кроссоверов

Блогеры устроили сражение всех моделей электрокаров Tesla в S3XY-гонке. Канал Carwow специализируются на дрэг-рейсинге с участием самых разных автомобилей, но в последнее время авторы начали устраивать заезды, где задействованы машины исключительно одной модели. Или как минимум одного производителя. В монобрендовом состязании одним из самых интересных эпизодов стало противостояние четырёх электромобилей Tesla — седана Model 3, лифтбека Model S, а также кроссоверов Model Y и Model X. Причем два последних принимали участие в гонке в топовых версиях Plaid.