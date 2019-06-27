Посмотрите на автоколонну из всех поколений Porsche 911

Новое поколение официально представили в ноябре прошлого года. Спорткар создали практически с нуля, также он получил улучшенные наддувные оппозитные двигатели, в пару к которым автомобиль оснастили восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Модификации Carrera S и Carrera 4S стала на 30 «лошадей» мощнее седьмого поколения и теперь выдает 450 лошадиных сил.

Помимо этого, новичок получил специальный режим Porsche Wet, который распознает мокрую дорогу и помогает водителю корректно настроить автомобиль. В восьмом поколении 911-й впервые оснастили системой ночного видения, а онлайн-навигация работает за счет получения информации от других автомобилей на дороге.