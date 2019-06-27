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17:10

Посмотрите на автоколонну из всех поколений Porsche 911

Автопробег приурочен к грядущему старту продаж нового поколения

Компания Porsche опубликовала видео, как колонна из всех семи поколений легендарного 911 путешествует по южному побережью Таиланда. Скорее всего, ролик выпущен в честь скоро старта продаж нового, восьмого поколения Porsche 911.
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Первый, классический 911, был выпущен 56 лет назад в 1963 году. С тех пор модель пережила семь поколений, при этом дизайнеры сумели до сегодняшнего дня сохранить узнаваемые черты купе — автомобиль модернизировался и дорабатывался, но даже последнее, восьмое поколение, сохранило ключевые отличительные черты классической модели 1963 года.

Новое поколение официально представили в ноябре прошлого года. Спорткар создали практически с нуля, также он получил улучшенные наддувные оппозитные двигатели, в пару к которым автомобиль оснастили восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Модификации Carrera S и Carrera 4S стала на 30 «лошадей» мощнее седьмого поколения и теперь выдает 450 лошадиных сил.

Помимо этого, новичок получил специальный режим Porsche Wet, который распознает мокрую дорогу и помогает водителю корректно настроить автомобиль. В восьмом поколении 911-й впервые оснастили системой ночного видения, а онлайн-навигация работает за счет получения информации от других автомобилей на дороге.

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Производитель уже начал принимать заказы на новое поколение Porsche 911 в исполнении Carrera S и Carrera 4S, стоимость для российского рынка начинается от 8 116 000 рублей, полноприводная версия обойдется в 8 587 000 рублей. Старт продаж намечен на 2020 год.

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