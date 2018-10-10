В 2019 году появится формульная серия только для женщин

Как говорится на сайте W Series, задачей нового чемпионата называют помощь женщинам в получении места пилота в Формуле-1. Судьями серии станут Дэвид Култхард, бывший спортивный и гоночный директор McLaren и Manor Дейв Райан, технический руководитель Red Bull Racing Эдриан Ньюи и журналист Мэтт Бишоп. Первый этап запланирован на май 2019 года.
Всего планируется провести шесть этапов с гонками по полчаса. Первоначально заезды будут проводиться на европейских трассах, однако затем календарь планируется расширить за счет гонок в Австралии, Америке и Азии.
Выступать гонщицы будут на машинах Tatuus T-318 в спецификации Формулы-3, оборудованных системой Halo. Всего планируется выступление в серии 18-20 участниц.
Призовой фонд – 1,5 миллиона долларов. Победительница серии получит полмиллиона долларов.