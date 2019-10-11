Эволюцию Volkswagen Golf уместили в 30-секундный ролик

С 1974 года Volkswagen Golf сменил семь поколений. Премьера хэтчбека восьмого поколения запланирована на 24 октября, и ему снова выпала роль стать эталоном класса, но уже в эпоху тотальной цифровизации интерьеров. Golf VIII получит продвинутый мультимедийный комплекс, приборную панель с виртуальными шкалами и комплекс систем безопасности следующего поколения.
Именно наличие сложной бортовой электроники стало причиной задержки выхода модели. Долгое время инженеры не могли добиться правильной работы цифровой приборки и ассистирующих систем, так как новая технология требует в десять раз больше кода, чем многие современные смартфоны. Впрочем, сейчас все проблемы, видимо, уже устранены.
По итогам 2018 года Volkswagen Golf занял шестую строчку в рейтинге самых популярных автомобилей. Мировые продажи модели составили 790 567 экземпляров. За январь–июль 2019 года было продано 417 003 автомобиля.