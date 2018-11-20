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20 ноября, 15:41

Посмотрите, насколько по-разному едут машины на всесезонках и зимних шинах

Передне- и полноприводные автомобили на разных покрышках сравнили на льду

На YouTube-канале Tire Rack появились ролики, в которых наглядно показаны особенности управления автомобилями на зимних и всесезонных шинах на льду. В видео сравнили полноприводные и переднеприводные машины.

Первое испытание – симуляция проезда перекрестка с заледенелым покрытием. Кроссовер Toyota RAV4 на всесезонных шинах при старте с места преодолел 18,2-метровую прямую за 3,7 секунды, тогда как автомобилю на зимних покрышках для этого потребовалось 3,1 секунды. Переднеприводным седанам Toyota Camry для преодоления точно такого же испытания потребовалось 7,31 и 4,34 секунды соответственно.

Видео: Tire Rack

В испытании на торможении RAV4 на всесезонках остановился со скорости 19 километров в час за 17,3 метра, а на зимних шинах – за 10,2 метра, выиграв больше одного корпуса автомобиля. «Камри» в тех же условиях остановилась за 15,5 и 11,4 метра соответственно.

Кроме того, испытания показали, что в 90-градусном повороте на скорости 18 километров в час автомобиль на зимних шинах останется на траектории, а на всесезонках – уедет наружу.

Видео: Tire Rack

Какие именно шины использовались для испытаний, не уточняется. Судя по ролику, это были покрышки Yokohama.

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