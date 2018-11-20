Посмотрите, насколько по-разному едут машины на всесезонках и зимних шинах

В испытании на торможении RAV4 на всесезонках остановился со скорости 19 километров в час за 17,3 метра, а на зимних шинах – за 10,2 метра, выиграв больше одного корпуса автомобиля. «Камри» в тех же условиях остановилась за 15,5 и 11,4 метра соответственно.

Кроме того, испытания показали, что в 90-градусном повороте на скорости 18 километров в час автомобиль на зимних шинах останется на траектории, а на всесезонках – уедет наружу.