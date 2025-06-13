В Казахстане сдадут в металлолом сотни автобусов ЛиАЗ и Yutong

В прессе ситуацию освещали с 2021 года, но торги завершились только 3 июня 2025 года. Покупателю придётся разукомплектовать списанные автобусы до состояния металлолома. Интересно, что полгода назад представитель «Алматыэлектротранса» говорил, что некоторые машины можно восстановить, и стоянка действительно стала меньше: в какой-то момент на площадке скопилось 873 автобуса, а в лоте с металлоломом фигурируют 573 машины.