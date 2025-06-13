В Казахстане сдадут в металлолом сотни автобусов ЛиАЗ и Yutong

В Казахстане сдадут в металлолом сотни автобусов ЛиАЗ и YutongГигантскую площадку со списанными машинами всё-таки освободят
Обычно муниципальные предприятия стараются перепродавать или утилизировать списанный транспорт партиями, но по какой-то причине «Алматыэлектротранс» не спешил расставаться с выбывшими машинами. В поселке Жетыген Алматинской области сформировалось настоящее кладбище общественного транспорта: в основном стоянка состояла из китайских (Yutong) и российских (ЛиАЗ, ПАЗ и «ГАЗель») машин.
В прессе ситуацию освещали с 2021 года, но торги завершились только 3 июня 2025 года. Покупателю придётся разукомплектовать списанные автобусы до состояния металлолома. Интересно, что полгода назад представитель «Алматыэлектротранса» говорил, что некоторые машины можно восстановить, и стоянка действительно стала меньше: в какой-то момент на площадке скопилось 873 автобуса, а в лоте с металлоломом фигурируют 573 машины.
Периодически энтузиасты находят открытые площадки с доживающими свой век автомобилями. Год назад стала вирусной история с кладбищем десяти тысяч раритетных машин в Аризоне (США). Большинство экземпляров не пригодны к восстановлению, но некоторые ретроавтомобили даже в плачевном состоянии представляют коллекционную ценность.