Toyota будет продавать в России минивэн за 2,5 миллиона рублей

Toyota будет продавать в России минивэн за 2,5 миллиона рублейКомпания Toyota начнет в России продажи 7-местного минивэна Alphard
С 24 октября текущего года на российском рынке начнутся продажи семиместного минивэна Toyota Alphard, который будет предлагаться только в одной комплектации по цене 2 миллиона 485 тысяч рублей. Ранее этот автомобиль был доступен только для рынка Японии, Индонезии, Китая, Бангладеша, Гонконга, Сингапура, Филиппин, Тайваня, Бахрейна и Омана.
В минивэне Alphard со стороны переднего пассажира и на втором ряду установлены сиденья-оттоманки с выдвигающимися подставками для ног. Кроме того, кресла обшиты перфорированной светло-бежевой кожей и имеют электрорегулировки в четырех (для среднего ряда), шести (для переднего пассажирского) и восьми (для водительского) направлениях. Сиденья третьего ряда могут складываться в пропорции 50:50 и подниматься с задним стеклам, освобождая дополнительное пространство в багажнике.
В базовую комплектацию автомобиля входят фронтальные, боковые подушки безопасности, шторки безопасности и подушка, защищающая колени водителя, система стабилизации, трехзонный климат-контроль с ионизатором воздуха, адаптивные ксеноновые фары головного света, мультимедийная система с возможностью проигрывания DVD-дисков и девятидюймовым монитором для задних пассажиров, светодиодная подсветка потолка, система доступа в салоне без ключа, передний и задний парктроник, круиз-контроль, датчики света и дождя, электропривод дверцы багажника и боковых дверей.
Минивэн будет доступен на российском рынке с 275-сильным шестицилиндровым бензиновым двигателем объемом 3,5 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. С нуля до "сотни" такой автомобиль способен ускоряться за 8,3 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час.