Toyota будет продавать в России минивэн за 2,5 миллиона рублей

С 24 октября текущего года на российском рынке начнутся продажи семиместного минивэна Toyota Alphard, который будет предлагаться только в одной комплектации по цене 2 миллиона 485 тысяч рублей. Ранее этот автомобиль был доступен только для рынка Японии, Индонезии, Китая, Бангладеша, Гонконга, Сингапура, Филиппин, Тайваня, Бахрейна и Омана.

В минивэне Alphard со стороны переднего пассажира и на втором ряду установлены сиденья-оттоманки с выдвигающимися подставками для ног. Кроме того, кресла обшиты перфорированной светло-бежевой кожей и имеют электрорегулировки в четырех (для среднего ряда), шести (для переднего пассажирского) и восьми (для водительского) направлениях. Сиденья третьего ряда могут складываться в пропорции 50:50 и подниматься с задним стеклам, освобождая дополнительное пространство в багажнике.