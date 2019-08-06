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10:22

Германия может отказаться от автобанов, и в Alpina этим недовольны

Уже к 2025 году в стране могут установить ограничение скорости на трассах, на которых они пока не действуют

В интервью изданию Which Car глава компании Alpina Андреас Бовензипен прокомментировал слухи о грядущих скоростных ограничениях в Германии. По его словам, если страна откажется от знаменитых автобанов, это повлияет на продажи «заряженных» автомобилей – ведь зачем покупать мощные машины, на которых негде ездить?

Если подобные ограничения будут введены, то на автомобильном рынке возникнет неопределенность, считает Бовензипен. «Сразу после принятия подобного закона можно ожидать падения продаж спортивных автомобилей, заявил он. – Остается надеяться, что в конечном счете клиенты все же вернутся в автосалоны, потому что дорогие и быстрые машины – как часы, все хотя владеть ими».

Беспокойство Бовензипена также вызывает то, что подобные меры могут сказаться на качестве автомобилей. Логика некоторых автопроизводителей может быть следующей: а зачем нам вкладывать деньги в улучшение подвески и тормозной системы, если водитель все равно не сможет разогнаться свыше 120 километров в час? К схожему выводу придут и изготовители покрышек – фокус их интереса может сместиться со сцепления на долговечность продукции, и тогда они будут применять более твердые составы, которые не так эффективны на мокрой дороге. Это, в свою очередь, может привести к увеличению количества ДТП.

Посмотрите на самый быстрый в классе BMW Alpina B5 Bi-Turbo, который на треке обгоняет Porsche 911 GT3 RS и Mercedes-AMG GT R. Он может разгоняться до 322 километров в час.

Несмотря на все перечисленные нюансы, Бовензипен соглашается с тем, что рано или поздно ограничения скорости все же понадобятся. Например, с развитием автономного транспорта. «Когда на дорогах станет больше беспилотников, будет безопаснее установить максимально допустимую скорость», объяснил руководитель Alpina.

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Пока Германия остается единственной европейской страной, в которой нет общего ограничения скорости. На автобанах рекомендуют ехать со скоростью не более 130 километров в час, однако наказание за превышение водителям грозит только в случае, если они спровоцируют ДТП. Согласно статистике аварийности, число происшествий на автобанах значительно ниже, чем на других немецких трассах: так, 60 процентов всех столкновений происходит на дорогах, где действует ограничение в 100 километров в час.

Источник: WhichCar.com.au