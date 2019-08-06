Германия может отказаться от автобанов, и в Alpina этим недовольны

Если подобные ограничения будут введены, то на автомобильном рынке возникнет неопределенность, считает Бовензипен. «Сразу после принятия подобного закона можно ожидать падения продаж спортивных автомобилей, – заявил он. – Остается надеяться, что в конечном счете клиенты все же вернутся в автосалоны, потому что дорогие и быстрые машины – как часы, все хотя владеть ими».
Беспокойство Бовензипена также вызывает то, что подобные меры могут сказаться на качестве автомобилей. Логика некоторых автопроизводителей может быть следующей: а зачем нам вкладывать деньги в улучшение подвески и тормозной системы, если водитель все равно не сможет разогнаться свыше 120 километров в час? К схожему выводу придут и изготовители покрышек – фокус их интереса может сместиться со сцепления на долговечность продукции, и тогда они будут применять более твердые составы, которые не так эффективны на мокрой дороге. Это, в свою очередь, может привести к увеличению количества ДТП.
Несмотря на все перечисленные нюансы, Бовензипен соглашается с тем, что рано или поздно ограничения скорости все же понадобятся. Например, с развитием автономного транспорта. «Когда на дорогах станет больше беспилотников, будет безопаснее установить максимально допустимую скорость», – объяснил руководитель Alpina.
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Пока Германия остается единственной европейской страной, в которой нет общего ограничения скорости. На автобанах рекомендуют ехать со скоростью не более 130 километров в час, однако наказание за превышение водителям грозит только в случае, если они спровоцируют ДТП. Согласно статистике аварийности, число происшествий на автобанах значительно ниже, чем на других немецких трассах: так, 60 процентов всех столкновений происходит на дорогах, где действует ограничение в 100 километров в час.