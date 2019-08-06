Германия может отказаться от автобанов, и в Alpina этим недовольны

Если подобные ограничения будут введены, то на автомобильном рынке возникнет неопределенность, считает Бовензипен. «Сразу после принятия подобного закона можно ожидать падения продаж спортивных автомобилей, – заявил он. – Остается надеяться, что в конечном счете клиенты все же вернутся в автосалоны, потому что дорогие и быстрые машины – как часы, все хотя владеть ими».

Беспокойство Бовензипена также вызывает то, что подобные меры могут сказаться на качестве автомобилей. Логика некоторых автопроизводителей может быть следующей: а зачем нам вкладывать деньги в улучшение подвески и тормозной системы, если водитель все равно не сможет разогнаться свыше 120 километров в час? К схожему выводу придут и изготовители покрышек – фокус их интереса может сместиться со сцепления на долговечность продукции, и тогда они будут применять более твердые составы, которые не так эффективны на мокрой дороге. Это, в свою очередь, может привести к увеличению количества ДТП.