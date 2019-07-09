Alpina «зарядит» кроссовер BMW X7

Бовензипен не стал раскрывать каких-либо подробностей о новинке и о том, какие доработки ожидают кроссовер. Как сообщает Autocar, он рассказал лишь о примерных сроках производства — компания может вывести на рынок «заряженный» X7 только ближе к 2020 году. Сейчас наладить производство невозможно, поскольку спрос на новинку довольно высокий, а сборочная линия у Alpina и BMW одна.
Один из самых интересных проектов Alpina — 460-сильный гибрид i8. Ателье успело построить прототип и провести несколько дорожных тестов, но руководство BMW запретило серийное производство, сославшись на то, что автомобиль перестал соответствовать «зеленой» философии линейки. Инженеры «Альпины» заменили обычный трехцилиндровый мотор на двигатель с четырьмя цилиндрами, благодаря чему отдача гибрида увеличилась на 100 лошадиных сил по сравнению со стоковой версией, но такая прибавка в мощности не понравилась директорам баварской марки.
Флагманский кроссовер X7 собирают в России с июня этого года. Завод в Калининграде модернизировали и отремонтировали специально под запуск производства новинки. Изначально на отечественный рынок поставляли автомобили американской сборки. Все модификации, которые сейчас есть в продаже, комплектуются трехлитровыми двигателями мощностью от 249 до 400 лошадиных сил. Стоимость базовой версии на старте продаж начиналась от 5 930 000 рублей.