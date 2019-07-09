Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:01

Alpina «зарядит» кроссовер BMW X7

«Заряженный» X7 станет самым большим автомобилем в портфолио Alpina

Генеральный директор Alpina Андреас Бовензипен заявил, что компания создаст свою версию нового кроссовера BMW X7. Ожидается, что работы над новинкой начнутся ближе к 2020 году, когда спрос на автомобиль немного уменьшится.
Загрузка...

Бовензипен не стал раскрывать каких-либо подробностей о новинке и о том, какие доработки ожидают кроссовер. Как сообщает Autocar, он рассказал лишь о примерных сроках производства — компания может вывести на рынок «заряженный» X7 только ближе к 2020 году. Сейчас наладить производство невозможно, поскольку спрос на новинку довольно высокий, а сборочная линия у Alpina и BMW одна.

Загрузка...

Один из самых интересных проектов Alpina — 460-сильный гибрид i8. Ателье успело построить прототип и провести несколько дорожных тестов, но руководство BMW запретило серийное производство, сославшись на то, что автомобиль перестал соответствовать «зеленой» философии линейки. Инженеры «Альпины» заменили обычный трехцилиндровый мотор на двигатель с четырьмя цилиндрами, благодаря чему отдача гибрида увеличилась на 100 лошадиных сил по сравнению со стоковой версией, но такая прибавка в мощности не понравилась директорам баварской марки.

Загрузка...

Флагманский кроссовер X7 собирают в России с июня этого года. Завод в Калининграде модернизировали и отремонтировали специально под запуск производства новинки. Изначально на отечественный рынок поставляли автомобили американской сборки. Все модификации, которые сейчас есть в продаже, комплектуются трехлитровыми двигателями мощностью от 249 до 400 лошадиных сил. Стоимость базовой версии на старте продаж начиналась от 5 930 000 рублей.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...