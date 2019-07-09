Alpina «зарядит» кроссовер BMW X7

Бовензипен не стал раскрывать каких-либо подробностей о новинке и о том, какие доработки ожидают кроссовер. Как сообщает Autocar, он рассказал лишь о примерных сроках производства — компания может вывести на рынок «заряженный» X7 только ближе к 2020 году. Сейчас наладить производство невозможно, поскольку спрос на новинку довольно высокий, а сборочная линия у Alpina и BMW одна.